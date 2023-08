https://sputniknews.lat/20230807/chatbots-de-inteligencia-artificial-con-personalidad-nueva-apuesta-de-meta-para-retener-usuarios-1142339446.html

Chatbots de Inteligencia Artificial con personalidad: nueva apuesta de Meta para retener usuarios

Los chatbots de Inteligencia Artificial [IA] con personalidad son una tendencia emergente. Son capaces de procesar y comprender el lenguaje natural, lo que les... 07.08.2023, Sputnik Mundo

Chatbots de Inteligencia Artificial con personalidad: nueva apuesta de Meta para retener usuarios Chatbots de Inteligencia Artificial con personalidad: nueva apuesta de Meta para retener usuarios

La personalidad de los chatbots de IA es una característica clave que les permite ser más efectivos en la interacción con los humanos: pueden tener un tono amistoso, sentido del humor o incluso un estilo conversacional específico que les permita conectarse mejor con los usuarios.Además, los chatbots de IA con personalidad son una herramienta muy efectiva para reducir costos operativos de las empresas. En lugar de tener un equipo humano dedicado a la atención al cliente, los chatbots pueden manejar gran parte de las consultas y preguntas de los usuarios, lo que reduce significativamente los costos de personal. Esto también permite que la empresa pueda atender a un mayor número de clientes sin tener que aumentar su personal.Al parecer, Meta (prohibido en Rusia) se habría planteado la creación de chatbots con personalidades que adopten la forma de distintos personajes. Algunas informaciones no oficiales comentan que la empresa ya ha explorado un bot que habla como el expresidente de EEUU Abraham Lincoln, y otro para consejos de viaje que habla como un surfista.David García, especialista en IA, señaló a Sputnik que "es absolutamente posible crear chatbots basados en IA con personalidad. La tecnología actual permite que se puedan hacer aquellos desarrollos, [que] aunque parece fascinante, no deja de ser peligroso si no hay ética o regulación al momento de hacer uso de estas herramientas".

