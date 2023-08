https://sputniknews.lat/20230807/diputado-ruso-una-intervencion-militar-en-niger-provocaria-una-guerra-africana-grande-1142346478.html

Diputado ruso advierte sobre "una guerra africana a gran escala" en caso de intervención en Níger

ROSTOV DEL DON (RUSIA) (Sputnik) — Una intervención militar en Níger y el intento de restituir en el poder, con la ayuda de fuerzas extranjeras, al destituido...

El parlamentario recordó que Malí y Burkina Faso expresaron su firme apoyo a las nuevas autoridades de Níger en respuesta al ultimátum de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Cedeao) sobre la restitución en el poder del presidente Mohamed Bazoum. "Los Gobiernos de Mali y Burkina Faso, librados de la influencia neocolonialista francesa, declararon que evaluarán la entrada de un contingente militar extranjero en Níger para aplastar la intentona como declaración de la guerra, con todas las consecuencias de eso. El plazo del ultimátum tocó a su fin, la posición de los Estados africanos que expresaron su apoyo a los rebeldes nigerinos no ha cambiado. De ahí que puede producirse un desenlace sangriento", advirtió.Slutski ha subrayado que Rusia no apoya los cambios violentos del poder ni golpes de Estado, "no importa donde sucedan", y lo ha declarado a nivel oficial. A última hora del miércoles 26 de julio, efectivos de la Guardia Presidencial de Níger bloquearon el palacio presidencial, situado en la capital del país, Niamey. Más tarde, los amotinados anunciaron que el presidente Bazoum había sido destituido, que las fronteras quedaban cerradas y que regiría un toque de queda. La oficina de Bazoum, al comienzo, afirmó que el Ejército no apoya a los amotinados, pero más tarde la comandancia de la Fuerzas Armadas del país declaró que se solidariza con ellos. El presidente sigue retenido en su residencia. "Bazoum se siente bien", informó a Sputnik el presidente de la Comisión de la Unión Africana, Moussa Faki Mahamat. El pasado 4 de agosto, el comandante de la Guardia Presidencial, el general Omar Tchiani se presentó en la televisión de Níger como jefe del Consejo Nacional para Salvación de la Patria, formado por los golpistas. La Cedeao dio una semana para que Bazoum vuelva al poder, el plazo del ultimátum expiró el 6 de agosto.

