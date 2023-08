https://sputniknews.lat/20230807/empresas-europeas-perdieron-100000-millones-de-euros-por-limitar-o-abandonar-operaciones-en-rusia-1142330405.html

Empresas europeas perdieron 100.000 millones de euros por limitar o abandonar operaciones en Rusia

07.08.2023

Un estudio de los informes anuales de 600 grupos europeos y sus estados financieros en lo que va del año arroja que 176 empresas que cerraron, vendieron o redujeron sus operaciones en Rusia tras el inicio de la operación militar especial en Ucrania sufrieron pérdidas multimillonarias.De acuerdo al Financial Times, los grupos petroleros y gasísticos son los que registran las mayores pérdidas: tan solo tres empresas (BP, Shell y TotalEnergies) han registrado gastos combinados por valor de 40.600 millones de euros (unos 44.620 millones de dólares).Los servicios públicos sufrieron un impacto directo de 14.700 millones de euros (poco más de 16.000 millones de dólares), mientras que las empresas industriales, incluidos los fabricantes de automóviles, sufrieron un golpe de 13.600 millones de euros (casi 15.000 millones de dólares), según consigna el diario británico enfocado en finanzas.Las empresas financieras, incluidos bancos, aseguradoras y empresas de inversión, han registrado 17.500 millones de euros (poco más de 19.200 millones de dólares) en amortizaciones y otros gastos.Por otro lado, el Financial Times señala que más del 50% de las 1.871 entidades de propiedad europea que operaban en Rusia antes del inicio de la operación militar especial siguen trabajando en el país.Entre las compañías aprovechando la robusta economía rusa, que de acuerdo a la última proyección del Fondo Monetario Internacional (FMI) crecerá un 1,5% en el 2023, se encuentran UniCredit, de Italia; Raiffeisen, de Austria; Nestlé, de Suiza, y Unilever, del Reino Unido.La cifra agregada de 100.000 millones de euros (casi 110.000 millones de dólares), aclara Financial Times, no incluye los impactos macroeconómicos indirectos del conflicto en curso, como mayores costos de energía y materias primas.

