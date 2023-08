https://sputniknews.lat/20230807/muere-william-friedkin-director-de-el-exorcista-a-los-87-anos-1142354131.html

Muere William Friedkin, director de 'El exorcista', a los 87 años

Muere William Friedkin, director de 'El exorcista', a los 87 años

El director estadounidense William Friedkin falleció a los 87 años, informó este 7 de agosto su esposa Sherry Lansing, exdirectora ejecutiva de la compañía... 07.08.2023, Sputnik Mundo

El cineasta originario de Los Ángeles fue el director de El Exorcista en 1973, película que elevó su fama al llevarse 10 nominaciones al Oscar y ganar dos de ellas. Por esa historia se le considera uno de los realizadores más destacados del cine de terror. Sin embargo, el Premio Oscar en la categoría de Mejor director le llegó por la cinta The French Connection, un año antes, en 1972. La última película en la que estuvo a cargo fue The Devil and Father Amort, en 2017, e incluso tenía una cinta esperando estreno: The Caine Mutiny Court-Martial. Entre su trabajo cinematográfico también se encuentran otros filmes, como Los chicos de la banda (1970), Cruising (1980), Vivir y morir en Los Ángeles (1985), y Jade (1995). En los inicios de su carrera, a inicios de la década de 1960, William Friedkin trabajó para la serie televisiva Alfred Hitchcock presenta, dirigida por el propio director de Psicosis. En varias entrevistas, Friedkin mencionó que las verdaderas épocas de oro del cine internacional sucedieron en 1920 o 1950, no en 1970, como muchos críticos sugieren. En 2017, en una de las últimas entrevistas que ofreció, declaró: "No temo a la muerte, solo la vida me da miedo".

