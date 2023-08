https://sputniknews.lat/20230807/rescatan-a-una-mujer-que-llevaba-secuestrada-en-el-norte-de-francia-desde-2011-1142357879.html

Rescatan a una mujer que llevaba secuestrada en el norte de Francia desde 2011

Rescatan a una mujer que llevaba secuestrada en el norte de Francia desde 2011

Las autoridades francesas informaron acerca del rescate de una mujer que afirma haber sido secuestrada hace más de una década secuestrada por su marido, de... 07.08.2023, Sputnik Mundo

2023-08-07T22:12+0000

2023-08-07T22:12+0000

2023-08-07T22:12+0000

internacional

francia

secuestro

violencia

violencia de género

alemania

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/08/07/1142357238_0:177:3153:1951_1920x0_80_0_0_d6d8a17006cc4590334d3dfa3b80df80.jpg

La víctima, quien tiene 53 años y es originaria de Alemania, llamó a una asociación alemana de protección de víctimas, con el fin de denunciar la situación que padecía desde 2011, cuando fue encerrada en un apartamento de la avenida Saint-Rémy, en Forbach, al noreste de Francia.Tras el reporte, la organización se comunicó la Policía de Wiesbaden, al este de Alemania, y esta mantuvo contacto con las autoridades francesas."Según el fiscal, se llevó a cabo una operación a las seis de la mañana en la casa del sospechoso en Forbach. Después de negarse a abrir, las autoridades forzaron la puerta y arrestaron al hombre", refiere uno de los reportes policiales. El esposo de la mujer, que es alemán, dijo a las autoridades que su cónyuge tiene cáncer. Él está acusado de presunto secuestro, violación agravada y actos de tortura y barbarie.Posteriormente, el fiscal de Sarreguemines, Olivier Glady, dio más datos sobre el caso, donde afirmó que la víctima estaba hospitalizada, pero no tenía fracturas o deshidratación. La precisión la hizo después de que diversos medios locales aseguraran que la mujer tenía signos de tortura y desnutrición."El curso [de la investigación] se desplaza posiblemente de un escenario aterrador a unas condiciones insatisfactorias de atención de una enfermedad", apuntó el funcionario.Según el archivo de personas buscadas en Francia, anualmente desaparecen alrededor de 70.000 franceses y, de ellos, 50.000 son menores de edad. El grave problema de este compendio es que no distingue entre quienes tienen órdenes de aprehensión y aquellos que no han cometido crímenes, pero que su paradero se desconoce.

https://sputniknews.lat/20230807/aplastado-por-quesos-la-peculiar-muerte-de-este-empresario-italiano--1142352864.html

francia

alemania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

francia, secuestro, violencia, violencia de género, alemania