Zelenski critica a Lula por sus propuestas sobre el arreglo en Ucrania

MOSCÚ (Sputnik) — El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, criticó a su homólogo de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, por sus propuestas sobre el arreglo... 07.08.2023

Días antes, Lula da Silva declaró a medios extranjeros que las propuestas sobre la salida dialogada al conflicto ucraniano estarán preparadas en cuanto Rusia y Ucrania estén preparadas para las negociaciones. El asesor especial de Brasil para Asuntos Internacionales, Celso Amorim, comentó en aquella ocasión que los "problemas de seguridad de Rusia no pueden quedar a un lado" mientras se negocie un acuerdo de paz. Esos comentarios le parecieron "extraños" a Volodímir Zelenski. Zelenski afirmó que en el mundo "respetan más a Brasil que a Rusia" y subrayó que el mandatario brasileño no tiene por qué estar de acuerdo con lo que diga Putin. El portal de noticias brasileño G1 había comentado que Celso Amorim, al intervenir en la reciente reunión en Arabia Saudita sobre Ucrania, afirmó que cualesquiera conversaciones sobre el arreglo pacífico en Ucrania deben celebrarse con la participación de Rusia. En tanto, sigue creciendo el número de países y organizaciones que promueven iniciativas sobre Ucrania y se ofrecen a mediar en el conflicto. Han presentado sus propuestas China, países de África, el Grupo de Contacto de la Liga Árabe, el Vaticano y otros. Arabia Saudita celebró un encuentro internacional en la ciudad de Yeda, a nivel de asesores de seguridad nacional, en un intento de encontrar una solución a la crisis ucraniana. Rusia no fue invitada al evento. Moscú declaró reiteradamente que está lista para las conversiones de paz, pero Kiev prohibió celebrarlas legislativamente y sigue pidiendo a Occidente más armas para la contraofensiva.

volodímir zelenski, ucrania, brasil, luiz inacio lula da silva