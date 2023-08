https://sputniknews.lat/20230807/zuckerberg-afirma-estar-listo-ya-para-la-pelea-con-musk-1142331993.html

Zuckerberg afirma estar listo ya para la pelea con Musk

Zuckerberg afirma estar listo ya para la pelea con Musk

WASHINGTON (Sputnik) — Mark Zuckerberg afirmó que ya está listo para la pelea que tiene pendiente con Elon Musk, su gran competidor en la industria de las... 07.08.2023, Sputnik Mundo

El domingo 6 de agosto, Musk publicó en su cuenta de X (antiguamente, Twitter) que está "levantando pesas durante todo el día", preparándose para la pelea. "No tengo tiempo para hacer ejercicio, así que solo los llevo al trabajo", agregó. "Estoy listo hoy. Sugerí el 26 de agosto cuando me desafió por primera vez, pero no lo ha confirmado. No estoy conteniendo la respiración", replicó Zuckerberg en Threads. En junio pasado, Musk retó a Zuckerberg a medirse en una jaula de artes marciales mixtas. El otro aceptó y pidió que eligiera el lugar. En un principio, Musk propuso organizar la pelea en Las Vegas, pero lugar insinuó a la posibilidad de realizarla en el antiguo Coliseo de Roma. El presidente de la UFC, la mayor empresa de artes marciales mixtas en el mundo, Dana White, confirmó haber mantenido conversaciones con Musk y Zuckerberg para organizar su pelea.

