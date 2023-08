https://sputniknews.lat/20230808/criticaron-la-intromision-de-eeuu-por-que-cancelaron-las-visas-de-dos-diputados-paraguayos-1142361108.html

"Criticaron la intromisión de EEUU": ¿por qué cancelaron las visas de dos diputados paraguayos?

Washington sancionó a dos diputados oficialistas con la cancelación de sus visas de entrada al país norteamericano, tras acusaciones de corrupción. En diálogo... 08.08.2023, Sputnik Mundo

A comienzos del presente mes de agosto, el Gobierno de EEUU sancionó a los diputados de la Asociación Nacional Republicana, también conocido como Partido Colorado (ANR-PC), Walter Harms y Yamil Esgaib, a quienes acusó de participar en esquemas de corrupción.El Departamento de Estado del país norteamericano canceló los visados de ingreso a EEUU, tanto para los mencionados legisladores como para sus familias. Ambos políticos habrían sido notificados de la resolución mediante correo electrónico.Asimismo, Harms y Esgaib pertenecen al sector Honor Colorado, del exmandatario paraguayo Horacio Cartes (2013-2018), quien junto con su exvicepresidente Hugo Velásquez, sufrieron en 2022 sanciones similares por parte de Washington, bajo la acusación de haber participado en "actos de corrupción significativos".El diputado Harms declaró a medios locales que no apelará a "una decisión soberana", aunque señaló que la determinación en su contra es "política", debido a las mencionadas críticas que realizó a la "intromisión de EEUU" en el país sudamericano.Por su parte, el diputado Esgaib adujo que la sanción contra él y su familia tomaron forma luego de exigirle al embajador de Washington en Asunción, Marc Ostfield, "que se rectifique" sobre las acusaciones contra Cartes.Esgaib aseguró que si se encuentra con el embajador Ostfield, "le dará un tongazo [golpe]", ya que la decisión sobre el visado afectó directamente a su hija, que tuvo que abandonar sus estudios en la Universidad de Wichita, en el estado de Kansas, al centro de EEUU.De acuerdo con Gorostiaga Guggiari la cancelación de las visas de los legisladores colorados y sus familias responde a "la crítica fuerte que hicieron en relación con el embajador estadounidense en Paraguay y la intromisión del gobierno estadounidense en el país".Ante la prensa local, Harms reconoció que recibió una transferencia de 199 millones de guaraníes (27.400 dólares) por parte de Cartes, luego de que el legislador le solicitara al expresidente un préstamo para atender una emergencia médica de su esposa. " Si es por eso nomás [la sanción de EEUU), me parece algo fuera de lugar", aseguró el diputado colorado a la prensa local.No obstante, Gorostiaga Guggiari agregó que, "probablemente la embajada de EEUU tiene otros elementos que nosotros no tenemos".

