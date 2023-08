https://sputniknews.lat/20230808/la-reanudacion-de-las-sanciones-estadounidenses-no-afectaria-seriamente-a-siria-1142369907.html

La reanudación de las sanciones estadounidenses no afectaría seriamente a Siria

La reanudación de las sanciones estadounidenses no afectaría seriamente a Siria

DAMASCO (Sputnik) — La reanudación de la vigencia de las sanciones estadounidenses, tras su atenuación por terremoto en Siria, no impactará sustancialmente en... 08.08.2023, Sputnik Mundo

2023-08-08T10:54+0000

2023-08-08T10:54+0000

2023-08-08T10:54+0000

internacional

siria

eeuu

🌍 oriente medio

sanciones

📰 terremoto en turquía y siria (2023)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/04/19/1138617755_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ab950fce4ab3482c97d6d5b9ebcd401a.jpg

EEUU anunció la reanudación de las sanciones antisirias, al expirar el plazo de su suspensión por 180 días establecido tras el sismo que sucedió en Siria en febrero pasado. "No habrá sustancial diferencia en la reacción de la economía siria a la reanudación de las sanciones ni a su ausencia, dado que las ventajas por su suspensión se garantizaron fundamentalmente con el uso de diversos métodos y recursos de países hermanos y amigos. El efecto de las sanciones disminuye siendo flojos el comercio y los vínculos económicos exteriores de Siria (...). Las ventajas en el período de su suspensión eran limitadas, y no está del todo claro cuánto ganó Siria, por haberse mezclado la ayuda humanitaria a Siria y las importaciones que se permitieron durante la suspensión de las sanciones", señaló Fadlie. Según el exdirector de la bolsa de valores, los postulados de la estadounidense Acta de César siguen siendo unos de los más nocivos para la economía y la sociedad de Siria, pues afectan no solo al sector financiero y los proyectos de Estado de reconstrucción del país, sino también muchas ramas de producción, desde la agricultura hasta los fármacos. Además, muchos países, compañías y personas particulares boicotean a Siria en los sectores mencionados en ese acto, temiendo caer bajo las sanciones de EEUU, que no se basan en ningunas normas jurídicas internacionales, explicó Fadlie. El Acta de César no debe su nombre al emperador romano sino a un fotógrafo del Ejército sirio que, según el Departamento de Estado de EEUU, reunió fotos de torturas de presos en cárceles de Siria y logró sacarlas del país.

https://sputniknews.lat/20230807/siria-exige-que-la-onu-condene-el-ataque-israeli-contra-suburbios-de-damasco-1142355030.html

siria

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

siria, eeuu, 🌍 oriente medio, sanciones, 📰 terremoto en turquía y siria (2023)