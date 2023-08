https://sputniknews.lat/20230808/luis-miguel-anuncia-51-nuevas-fechas-en-america-latina-y-eeuu-1142361420.html

Luis Miguel anuncia 51 nuevas fechas en América Latina y EEUU

El cantante mexicano Luis Miguel anunció 51 nuevas fechas en Estados Unidos y América Latina para 2024, en una extensa gira en la que contempla a países como... 08.08.2023, Sputnik Mundo

En total serán 19 países de América los que visitará luego de varios años de pausa en su carrera y de una serie autobiográfica en Netflix que desveló algunos de los momentos más icónicos de su trayectoria, como la complicada relación con su padre. Los medios han destacado la gran cantidad de espectáculos que tiene previstos para los próximos meses. Tan solo en 2023 agendó 62 fechas. Con ello, solo en este tour dará un total de 113 conciertos. Sin embargo, México no está contemplado en la parte de la gira de 2024. El primer show del siguiente año comenzará en Santo Domingo, República Dominicana. Luego irá por toda Latinoamérica y, en la recta final, visitará Estados Unidos, culminando en la ciudad de Greensboro, en Carolina del Norte. El 5 de agosto pasado, Luis Miguel compartió un video sobre su actual gira. Pero uno de los aspectos que más revuelo ha causado en medios y redes sociales es su apariencia, ya que el artista de 53 años luce más delgado. Incluso el periodista argentino Luis Ventura afirmó, sin pruebas, que Luis Miguel tiene hasta tres dobles para poder cubrir completamente su gira por América. "Él juega con sus dobles, con sus parecidos. Ustedes saben que él vino con sus dobles extranjeros. Son dos. No viajaron en su mismo avión, lógicamente, porque si no alguno puede hacer alguna comparación. Vinieron en distintos momentos de la previa", dijo el comunicador.

