MOSCÚ (Sputnik) — El presidente del Partido Liberal Demócrata de Rusia (LDPR) y jefe de la comisión de asuntos internacionales de la Duma de Estado (Cámara...

Más temprano, la cadena CNN informó que Nuland se reunió en Níger con algunos líderes golpistas. El diputado ruso destacó que las negociaciones de Nuland con golpistas de Níger no dieron ningún resultado significativo. "La visita de Nuland a Níger y su reunión con el jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas, Moussa Salaou Barmou, puede tener un trasfondo de varios niveles", dijo al agregar que se podría tratar de un intento de llenar 'el vacío de influencia'. Además, el parlamentario destacó que Rusia no apoya un cambio de poder violento mediante golpes de Estado, dondequiera que se produzcan, y aboga por la búsqueda de salidas exclusivamente diplomáticas a la crisis. A última hora del miércoles 26 de julio, efectivos de la Guardia Presidencial de Níger bloquearon el palacio presidencial, situado en la capital del país, Niamey. Más tarde los amotinados anunciaron que el presidente Mohamed Bazoum había sido destituido, que las fronteras quedaban cerradas y que regiría un toque de queda. La oficina de Bazoum, al comienzo, afirmó que el Ejército no apoya a los amotinados, pero más tarde la comandancia de la Fuerzas Armadas del país declaró que se solidariza con ellos. El presidente sigue retenido en su residencia. "Bazoum se siente bien", dijo a Sputnik el presidente de la Comisión de la Unión Africana, Moussa Faki Mahamat. El 4 de agosto, el comandante de la Guardia Presidencial, el general Omar Tchiani se presentó en la televisión de Níger como jefe del Consejo Nacional para Salvación de la Patria, formado por los golpistas. La Cedeao dio una semana para que Bazoum vuelva al poder, el plazo del ultimátum expiró el pasado 6 de agosto.

