Ecuador: pronósticos y propuestas de cara a la primera vuelta por la presidencia

Las encuestas concuerdan en la ventaja del opositor Revolución Ciudadana (RC) de cara a las presidenciales. En otro orden, en Brasil continúan las detenciones de exfuncionarios por supuestos intentos de injerencia en las elecciones de 2022. Estas y más noticias en 'En órbita'.

El binomio presidencial de Revolución Ciudadana, representante del "correísmo", conformado por Luisa González y Andrés Arauz, lidera en intención de voto en las encuestas de la previa a la instancia electoral.El domingo 20 de agosto los ecuatorianos elegirán presidente, vicepresidente y 137 asambleístas.En tanto, este domingo 13 habrá debate presidencial. Los ocho aspirantes estarán presentes en el evento estructurado en cinco bloques temáticos: Seguridad, Economía, Política Social, Democracia y Sostenibilidad.En diálogo con En órbita, el analista político y periodista ecuatoriano Edison Pérez señaló que entre los aspectos "más importantes para la ciudadanía están la seguridad, economía y política social. Y en particular en la inversión que haga el próximo Gobierno en estos temas".El periodista explicó que, a raíz del avance del narcotráfico, "Guayaquil y Esmeraldas son las ciudades más peligrosas del mundo y no solo de la región. Hoy hay 29 asesinatos por cada 100.000 habitantes".También conversamos con el analista político Juan Carlos Cabezas, quien se refirió al "clima de apatía" en la ciudadanía ante las elecciones que decidirán al sucesor de Guillermo Lasso en la presidencia."Básicamente, la campaña política ha sido a través de las redes sociales. La apatía no solo es hacia la economía y la política sino también hacia la seguridad. Excepto Luisa González, las estrategias para contener la inseguridad son de corte militar y nada de buscar las motivaciones detrás de esta violencia, como acercarse a las zonas más conflictivas con problemas sociales", manifestó Cabezas.El experto recordó que el futuro Gobierno estará en funciones por un año y medio. Es que el mandatario Lasso adelantó las elecciones tras apelar al mecanismo constitucional "muerte cruzada" (disolver el Parlamento y llamar a comicios), mientras enfrentaba acusaciones de corrupción.En esta edición de En órbita también nos referimos —entre otros temas— al arresto en Brasil del exdirector de la Policía de Carreteras, Silvinei Vasques, investigado por bloquear carreteras en las elecciones de 2022 con el fin de favorecer al entonces mandatario Jair Bolsonaro.Conversamos con Licio Raimundo, profesor de Economía Internacional de las Facultades de Campinas.En otro orden, en Argentina se realizan los actos finales de campaña para las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del domingo 13 de agosto.Conversamos con el politólogo argentino Yair Cybel.En Uruguay En órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

