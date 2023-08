"El país más caro de América Latina": ¿qué pasa con el peso uruguayo?

A nivel "académico y de teoría económica, no es un índice perfecto, tiene falencias", planteó el economista uruguayo, "pero se hizo famoso por ser bastante creativo, lo que no significa que sea la mejor manera de calcular el poder adquisitivo de una moneda o entre países. Hay otras variables, como el nivel salarial, que el Índice Big Mac no toma en cuenta", advirtió.