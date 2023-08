https://sputniknews.lat/20230809/la-cumbre-de-la-comunidad-de-estados-de-africa-occidental-decidira-la-posible-intervencion-en-niger-1142431343.html

La cumbre de la Comunidad de Estados de África Occidental decidirá la posible intervención en Níger

La cumbre de la Comunidad de Estados de África Occidental decidirá la posible intervención en Níger

La Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Cedao) organizará el 10 de agosto una cumbre extraordinaria sobre Níger con los jefes de Estado del... 09.08.2023

Durante la cumbre está previsto debatir la situación en Níger, donde el poder golpista se niega a cumplir las condiciones de la Cedeao y no devuelve los poderes al presidente Mohamed Bazoum.La Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Cedao) fijó un plazo de una semana para que el presidente, Mohamed Bazoum, vuelva al poder en Níger. De lo contrario, como declaró el jefe de la comisión de la comunidad, Omar Alier Touré, la Cedeao usará la fuerza para restablecer el orden constitucional. El ultimátum expiró el 6 de agosto. Mientras tanto, miles de manifestantes se congregaron el mismo día en Niamey, la capital de Níger, para expresar su apoyo a los militares y condenar las sanciones impuestas al país por la comunidad.Los países de la Cedeao disponen actualmente de unos 25.000 efectivos para intervenir. El mayor número corresponde a miembros del Ejército nigeriano. Sin embargo, es muy probable que se les unan fuerzas especiales francesas y estadounidenses.Hasta la fecha, varios países occidentales y africanos impusieron sanciones a Níger. Algunos países africanos figuran entre aquellos cuyas autoridades dependen directamente del capital occidental. El presidente de su vecina Nigeria, Bola Tinubu, impuso sanciones contra Níger. El presidente nigeriano, tras imponer la prohibición del suministro eléctrico a Níger, ordenó a través del Banco Central del país congelar los activos de "todos los implicados en el golpe de Estado en Níger".El exministro de Aviación de Nigeria, ahora uno de los líderes de la oposición del país, el abogado Femi Fani-Kayode comentó las declaraciones del presidente nigeriano de que está dispuesto a enviar tropas al vecino Níger. De acuerdo con el exministro, la situación en Níger es extremadamente irritante para París. El poder golpista de Niamey exige que el contingente militar francés abandone el país lo antes posible.Países occidentales en el contexto de la tensa situación con NígerTras el golpe de Estado en este país de África Occidental, Estados Unidos y Francia, cuyas tropas están en Níger, se enfrentaron a una difícil elección: organizar un derrocamiento violento de los militares que habían tomado el poder o intentar negociar con ellos pacíficamente. Pero en las menos de dos semanas desde el golpe ha quedado claro que ninguna de las dos opciones está funcionando, expresó Piotr Akopov, colaborador de la versión rusa de Sputnik.El nuevo líder de Níger, el general Tchiani, anunció la ruptura de los acuerdos militares con Francia y exigió la retirada de las tropas francesas del país en el plazo de un mes. Los líderes de los vecinos Malí y Burkina Faso apoyaron a los militares nigerinos y afirmaron que un ataque a Níger equivaldría a una declaración de guerra contra sus países.De acuerdo con Akopov, Níger junto con Chad, era la base más importante de las tropas francesas. La pérdida de Níger supondría un enorme golpe político para Francia, y si París no puede mantener su influencia en Níger, no había garantías de que pudiera conservar Chad durante mucho tiempo, y la pérdida de Chad significaría la pérdida total de su capacidad para influir en toda África Occidental, afirmó.Por lo tanto, Francia quiere estabilizar la situación en la región por todos los medios para impedir que sus posiciones africanas sigan debilitándose, pero no quiere declararse ella misma la guerra porque esto provocaría una explosión de sentimientos antifranceses en toda la región y en África, agregó Akopov.París aseguró a los africanos que les estaba ayudando a luchar contra los terroristas y los islamistas, olvidando añadir que la última ola de inestabilidad en el Sahel surgió justo después de que los franceses derrocaran a Gadafi y arruinaran Libia, recordó Akopov.Un total de 5.500 soldados franceses fueron desplegados en Malí, Burkina Faso, Níger, Chad y Mauritania con el pretexto de realizar labores antiterroristas. La intervención se produjo tras la destrucción de Libia por la OTAN en 2011. Tras el derrocamiento del Gobierno de Muamar Gadafi por rebeldes respaldados por la OTAN, el vacío de poder provocó una mayor desestabilización en la región.Akopov concluyó que Francia ya no puede permitirse una acción de fuerza en su zona de influencia porque ha perdido tanto gran parte de su influencia como la capacidad de utilizar la fuerza, especialmente teniendo en cuenta la creciente presencia de China y Rusia en la región.El pasado 26 de julio, un grupo de oficiales de las fuerzas de seguridad y defensa de Níger, integrados en el CNSP proclamaron la destitución del presidente Bazoum, alegando "el continuo deterioro de la situación de seguridad" y la "mala gobernanza económica y social". El 28 de julio, el general rebelde Omar (Abdurahamane) Tchiani encabezó el CNSP y asumió las funciones y atribuciones del jefe de Estado y del representante de Níger a nivel internacional.

