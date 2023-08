https://sputniknews.lat/20230809/la-fiscalia-de-berlin-investiga-a-roger-waters-por-lucir-una-vestimenta-similar-a-las-ss-nazis-1142434340.html

La Fiscalía de Berlín investiga a Roger Waters por lucir una vestimenta presuntamente nazi

El cofundador y exbajista del célebre grupo británico de rock Pink Floyd, Roger Waters, es investigado por la Fiscalía de Berlín por presunta instigación al... 09.08.2023, Sputnik Mundo

El caso fue abierto por las autoridades de la capital del país europeo luego de que el músico vistiera de ese modo durante sus conciertos del 17 y 18 de mayo en Berlín, según un reporte del diario Bild. A finales de mayo, la Policía berlinesa comenzó una indagatoria contra el artista después de que este se presentara vistiendo un abrigo largo de cuero negro y un brazalete rojo durante sus espectáculos en el Mercedes-Benz Arena. De acuerdo con Bild, que consultó al vocero de la Fiscalía, Sebastián Büchner, dicha investigación concluyó y ha sido entregada al departamento responsable de la oficina del fiscal. No obstante, precisa el medio, no queda claro si el bajista tendrá que responder penalmente por dichas acusaciones. Roger Waters, por su parte, rechazó en mayo los señalamientos, alegando que "los elementos de mi actuación que han sido cuestionados son claramente una declaración de oposición al fascismo, la injusticia y el fanatismo en todas su formas". El abrigo utilizado por Waters incluye símbolos similares a los que aparecen en los disfraces de la película The Wall (1982), basada en el álbum homólogo y protagonizada por el músico y activista irlandés, Bob Geldof, reconocido por haber sido organizador de Live 8. En una escena, Geldof interpreta a una estrella de rock que tiene alucinaciones en las que lidera una manifestación fascista.El músico británico, no obstante, ha sido acusado de antisemitismo en repetidas ocasiones, una postura compartida por muchos en Israel y la comunidad proisraelí. Incluso su concierto del 28 de mayo en la ciudad de Frankfurt estuvo a punto de ser cancelado luego de que organizaciones como el Consejo Central de Judíos lo acusara de antisemitismo. Sin embargo, el cantante presentó una demanda contra la decisión ante el Tribunal Administrativo de aquella ciudad, que le otorgó la razón a Waters apelando a la libertad artística.Por otro lado, el bajista ha mostrado en diversas ocasiones una postura crítica contra la ocupación israelí de Palestina. Por ejemplo, en mayo de 2021, el cantante condenó a Israel por los desalojos de palestinos en el barrio de Sheikh Jarrah, en el Este de Jerusalén, y cuestionó al presidente estadounidense, Joe Biden, por apoyar "esta expulsión genocida de personas de sus hogares". "¿Te gustaría, Joe Biden? Estás sentado en tu casa, donde tu familia ha vivido durante cientos de años. Y algunos vienen y dicen: 'eso es nuestro. Soy un colono y voy a quitarte tu casa. No me importa lo que hagas. Morir, eso sería lo mejor'", aseveró Waters en un video colgado en su cuenta de Twitter.

