¿Cómo mantiene China la confianza entre los inversores al ingresar en deflación?

El mundo observa a la segunda economía más grande del mundo, ante los posibles impactos globales de la caída de los precios, las exportaciones y las presiones externas.El Índice de Precios al Consumidor (IPC) nacional bajó 4,4 % en julio, con una caída interanual del 0,3%. A esto se suma que China registró el mes pasado la mayor caída en sus exportaciones desde comienzos de 2020, de acuerdo con datos oficiales."Si los precios caen deberíamos alegrarnos, pero no es así. Si la deflación es persistente y continua, es un problema grande", dijo a Telescopio el investigador y académico peruano Carlos Aquino, doctor en Economía especializado en Asia-Pacífico."Si los precios bajan por mucho tiempo, la gente no compra esperando que la caída siga. La gente no gasta y las empresas, al tener menos ingresos, ajustan en los salarios para disminuir los costos", explicó el economista.El gigante asiático enfrenta además problemas del mercado inmobiliario, la deuda del Gobierno y la falta de empleo, con especial repercusión en la población más joven."También la demanda externa por productos chinos ha bajado, las exportaciones han caído y el panorama es complicado. Esto ha arrastrado a los precios a la baja, algo opuesto a lo que sucede en el resto del mundo", sostuvo el analista.El entrevistado también destacó que el gigante asiático tiene dificultades con su deuda.China experimentó un breve periodo de deflación a finales de 2020 y principios de 2021 al hundimiento del precio de la carne de cerdo, la más consumida del país.

