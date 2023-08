https://sputniknews.lat/20230810/como-sobreviven-los-pobres-la-pregunta-clave-del-nuevo-libro-de-sofia-servian-y-javier-auyero-1142488211.html

Cómo sobreviven los pobres: la pregunta clave del nuevo libro de Sofía Servián y Javier Auyero

Cómo sobreviven los pobres: la pregunta clave del nuevo libro de Sofía Servián y Javier Auyero

En esta edición, invitamos a Sofía Servián, autora del libro “Cómo sobreviven los pobres” para adentrarnos en la vida cotidiana de los más vulnerables y comprender un poco más su complejidad. Además, conversamos con un protagonista sobre la grave situación que vive Ecuador tras el asesinato de Fernando Villavicencio.

El asesinato de una niña de 11 años, Morena, en manos de delincuentes que la atacaron para robarle el celular, conmocionó Argentina y reavivó discursos punitivistas, de “mano dura” contra la inseguridad, y en contra de quienes reciben planes sociales.Muchas veces, estas ideas se sustentan en una teorización de las clases más bajas que rara vez comprende la complejidad de sus realidades, sus problemáticas y su cotidianeidad.En Cara o Ceca, hablamos con Sofía Servian, estudiante de antropología y autora del libro “Cómo hacen los pobres para sobrevivir”, que analiza las estrategias de vecinos de un barrio carenciado de la provincia de Buenos Aires, junto con Javier Auyero.“Hoy me sorprende la cantidad de gente que está juntando y vendiendo cartón, hay mucho trabajo en la construcción que se paga por día. Algunos usan el dinero del plan para pagarle el colegio episcopal a sus hijos”, subrayó.Dijo que hay una ausencia de presencia policial y que los vecinos deben organizarse y arreglarse por sí solos. “El Estado no está presente. La única garita está alejada del barrio. Lo máximo que hay es un patrullero que pasa cada tanto. Para poder sobrevivir, la gente pone en práctica la ayuda mutua: por ejemplo, pedirle a alguien que pase a buscarte a la parada del colectivo”.Además, se refirió a la desigualdad en la percepción de la violencia entre los habitantes de la Capital y los que viven en su periferia. “En capital, a la noche la gente está haciendo ejercicio, paseando al perro. Pero, cuando tengo que volver a mi casa, me voy corriendo para no llegar a las 23 horas, porque es peligroso. El miedo es completamente diferente”.Conmoción en Ecuador: Asesinaron a un candidato a presidenteSe incrementó la violencia política en Ecuador con el asesinato del candidato a presidente Fernando Villavicencio este miércoles. Este hecho hizo que se suspendieran los actos de campaña de todos los aspirantes a la presidencia.El crimen se lo adjudicó la agrupación delictiva “Los Lobos”, a través de un video publicado en redes sociales, donde amenazaban con que esto “se volverá a repetir cuando los corruptos no cumplan con su palabra”.En Cara o Ceca, hablamos con Jorge Peñafiel, candidato a asambleísta norte de Quito por el Movimiento Construye, liderado por la víctima, Villavicencio. “Todo el país está consternado por este magnicidio de mano de las mafias que controlan la delincuencia. Es sorprendente es estado de inseguridad del Ecuador en estos momentos”.Dijo que aceptaría llegar a un entendimiento con otras fuerzas políticas, a partir del llamado del candidato Yaku Perez de avanzar en un “Gran Acuerdo Nacional por la Seguridad”. “Estamos dispuestos a superar las diferencias y abiertos a cualquier diálogo, pero exigimos que se mantenga distancia de personajes cercanos a bandas criminales”.Peñafiel dijo que su partido aún no determinó cómo va a continuar de cara a las elecciones. “No definimos si va a haber un reemplazo de Fernando, pero vamos a ir a las elecciones. Si él sale electo, asumiría Andrea González. En ese caso, ella propondría el vicepresidente”.

