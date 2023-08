https://sputniknews.lat/20230810/eeuu-alimenta-la-tension-en-el-golfo-persico-para-no-perder-el-control-necesita-mas-guerras-1142440996.html

EEUU alimenta la tensión en el golfo Pérsico para no perder el control: ¿necesita más guerras?

EEUU alimenta la tensión en el golfo Pérsico para no perder el control: ¿necesita más guerras?

El golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz —que desempeñan un papel crucial para el comercio mundial— se encuentran de nuevo en el punto de mira de los militares... 10.08.2023, Sputnik Mundo

Estados Unidos se da cuenta de que está perdiendo el control y no puede mantenerlo sin crear más guerras, lo que explica por qué está avivando la tensión en el golfo Pérsico, dijo a Sputnik el analista político y periodista residente en Beirut, Laith Marouf.Con un número cada vez mayor de países que rechazan el llamado "orden basado en normas" impulsado por el país norteamericano, y con Estados Unidos sintiendo que su codiciado papel superior de "ser el policía mundial al que no se aplican las leyes" se le escapa de entre las manos, Washington está desesperado por incrementar las hostilidades en la región, subrayó el especialista.Según la prensa estadounidense, el USS Bataan y el USS Carter Hall han trasladado al golfo Pérsico a miles de infantes de marina y marineros estadounidenses, como parte de un refuerzo en curso desde hace meses. El 4 de agosto, funcionarios de Washington declararon de forma anónima a la prensa que el Pentágono estaba considerando la posibilidad de incluir personal armado en los buques comerciales que viajan a través del estrecho de Ormuz, como parte de una respuesta intensificada de la Casa Blanca a la supuesta actividad desestabilizadora causada por el "acoso y apoderamiento de buques mercantes" por parte de Irán. El Ministerio de Asuntos Exteriores iraní tachó de falsas dichas afirmaciones."En los dos últimos años hemos visto cómo Estados Unidos confiscaba múltiples barcos —algunos en aguas internacionales— que pertenecían a Irán", señaló Laith Marouf. Una escalada peligrosaLos informes de que más de 3.000 militares estadounidenses han llegado al mar Rojo a bordo de dos buques de guerra tras las acusaciones de Washington de que Irán se ha "apoderado" de varios barcos civiles en las vías navegables es una escalada peligrosa, dijo a Sputnik el activista iraní de larga trayectoria contra la guerra y por la justicia social, Mazda Majidi."Es realmente una escalada que no está exigida por los acontecimientos reales sobre el terreno", sostuvo el activista, subrayando que se trataba más o menos de un "pie de guerra".Estados Unidos acusa a la Armada iraní de no menos de 20 incidentes de este tipo con buques comerciales en los últimos dos años.Añadió que, como ha señalado la Marina iraní, algunos de los casos fueron una reacción a una señal de socorro, cuando acudieron para ver si podían ayudar."Pero en términos generales, el problema actual es el secuestro continuo por parte de Estados Unidos de petroleros iraníes en todo el mundo. Y aunque Estados Unidos afirma que se basan en las sanciones impuestas a Irán, esas sanciones no se aplican a las aguas internacionales. En otras palabras, la Armada estadounidense no tiene derecho legal a apresar petroleros iraníes en cualquier lugar que considere oportuno. Así que, en ese sentido, la reacción iraní está relacionada con lo que Washington ha estado haciendo a los petroleros que transportan petróleo iraní", declaró Majidi.El activista subrayó además que, con la constante actividad de la Marina estadounidense con sus buques de guerra en la estrechísima vía de navegación de Ormuz, y con las maniobras que se realizan frente a Bahréin, con su importante base naval estadounidense, hay motivos para que Teherán se sienta "amenazado por la constante presencia estadounidense"."Y no es paranoia, es una preocupación real cuando tienes una fuerza militar tan poderosa como la estadounidense justo frente a tus costas", dijo Mazda Majidi.Teniendo en cuenta que aproximadamente el 20% del petróleo mundial pasa por el golfo Pérsico, concretamente por el estrecho de Ormuz, el Gobierno iraní lleva años advirtiendo que la presencia norteamericana en el mar Rojo está cargada de posibles consecuencias para el comercio de crudo, entre otras cosas. Pero también existe un peligro mucho mayor."Una de las cosas que Irán lleva años diciendo, dado que se enfrenta a una presencia naval varias veces superior a la suya, es que, 'si empiezan a bombardearnos, si nos invaden, si nos atacan, bloquearemos el estrecho de Ormuz'. Y dado lo estrecho que es el estrecho y el hecho de que está justo en las costas de Irán, es una posibilidad real... Y si eso ocurre, causará esa grave perturbación y en particular al transporte de petróleo", subrayó el activista contra la guerra y por la justicia social.La presencia naval iraní en el golfo Pérsico, el golfo de Omán y el mar Arábigo en la región está relacionada con su propia seguridad, añadió, al tiempo que daba crédito a la posibilidad de que Estados Unidos, con sus actuales movimientos, esté intentando decir a Teherán que, si no llega a acuerdos con Washington, "siempre pueden escalar".

