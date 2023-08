https://sputniknews.lat/20230810/la-casa-blanca-minimiza-el-rechazo-de-los-estadounidenses-a-dar-mas-apoyo-a-kiev--1142481968.html

La Casa Blanca minimiza el rechazo de los estadounidenses a dar más apoyo a Kiev

La Casa Blanca minimiza el rechazo de los estadounidenses a dar más apoyo a Kiev

La Casa Blanca minimizó los resultados de una encuesta reciente de la cadena de noticias CNN que revelan que una mayoría de estadounidenses está en contra de

Según él, el financiamiento a las tropas de Kiev no solo es importante para el pueblo ucraniano: también lo es para "nuestros aliados y socios europeos, en particular nuestros aliados de la OTAN". Por ello, dijo que no es una opción "quedarse sentados" frente al conflicto ucraniano, cuya balanza está inclinada del lado de Rusia, según han reconocido desde los más altos niveles de Kiev y Washington. Las declaraciones del funcionario ocurren días después de que CNN publicara que el 55% de los estadounidenses opina que el Congreso no debería autorizar financiación adicional para Volodímir Zelenski, frente al 45% que dice que los congresistas deberían avalar dicha financiación. Y el 51% dice que Estados Unidos ya ha hecho lo suficiente para ayudar a Ucrania, mientras que el 48% afirma que debería hacer más.La cifra de los estadounidenses que opinan que su Gobierno debería hacer más para apoyar a Kiev ha bajado considerablemente a poco más de un año de que inicio la operación militar especial de Rusia. Una encuesta realizada en los primeros días de la operación especial reveló que el 62% consideraba que Estados Unidos debería haber hecho más.Las divisiones entre los estadounidenses en torno a cómo enfrentar el tema de Ucrania y Rusia, que también se registran entre políticos republicanos y demócratas, tienen lugar en un momento en que la administración Biden está trabajando en una solicitud de financiación suplementaria para Ucrania que probablemente estará lista para que el Congreso la considere este otoño.

