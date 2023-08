https://sputniknews.lat/20230810/las-centrales-solares-asustan-a-los-murcielagos-y-los-biologos-no-saben-por-que-1142460439.html

Las centrales solares asustan a los murciélagos y los biólogos no saben por qué

Las centrales solares asustan a los murciélagos y los biólogos no saben por qué

10.08.2023

La transición a fuentes de energía alternativas es relativamente reciente, y muchos aspectos de su uso se conocen mal. En concreto, apenas estamos empezando a comprender cómo afectan los parques eólicos y solares a la ecología y la biodiversidad. Un nuevo e inesperado aspecto de este impacto fue descubierto por biólogos de la Universidad de Bristol.Los murciélagos son uno de los grupos de mamíferos más numerosos. Son una parte esencial de muchos ecosistemas, depredadores nocturnos que controlan las poblaciones de insectos, incluidas las plagas agrícolas. Por ello, los nuevos resultados obtenidos por Elizabeth Tinsley y sus colegas son de gran importancia no solo para los biólogos.Los científicos realizaron observaciones cerca de 19 grandes paneles solares instalados en el Reino Unido. Utilizaron como controles 19 parcelas vecinas con un paisaje similar pero sin paneles solares. Se instalaron detectores de ultrasonidos en el centro y en los bordes de cada parcela para registrar las señales de ecolocalización que los murciélagos utilizan para navegar en vuelo y encontrar presas. Las grabaciones se realizaron todas las noches durante una semana y posteriormente se utilizaron las características de los ultrasonidos para identificar a los murciélagos cercanos.No siempre es posible identificar con precisión las especies de murciélagos por el sonido, por lo que los biólogos los dividieron en varios grupos. De los ocho grupos, seis eran menos activos en los emplazamientos de los paneles solares que en el vecindario. El más abundante de ellos, el murciélago pigmeo (Pipistrellus), era un 40% menos común en los bordes de las parcelas y un 86% menos en el centro. En conjunto, la actividad de los murciélagos en las proximidades de las centrales solares era aproximadamente la mitad y dos tercios menos en el centro de dichas instalaciones.¿Por qué los murciélagos evitan los parques solares?El conflicto entre la producción de energía limpia y la biodiversidad no se limita a los parques solares, ya que también es un problema en los parques eólicos.Un gran número de murciélagos mueren al chocar con las aspas de los aerogeneradores. En 2012, por ejemplo, un académico estimó que unos 888.000 murciélagos podrían haber muerto en instalaciones de energía eólica en Estados Unidos.El modo en que los parques solares afectan a los murciélagos es probablemente más indirecto. En teoría, los paneles solares podrían reducir inadvertidamente la abundancia de insectos al disminuir la disponibilidad de las plantas de las que se alimentan. Actualmente, los científicos están investigando si hay diferencias en el número de insectos en los emplazamientos de las huertas solares en comparación con los de control.Los paneles solares también pueden reflejar las llamadas de ecolocalización de los murciélagos, dificultando la detección de insectos. Si los murciélagos se alimentan menos alrededor de los paneles, es posible que utilicen menos los setos circundantes para desplazarse.Sin embargo, también se sabe que los murciélagos chocan con superficies planas verticales lisas porque reflejan las llamadas de ecolocalización lejos de los murciélagos y, por tanto, aparecen como espacios vacíos.Las investigaciones también han descubierto que los murciélagos a veces intentan beber en superficies lisas horizontales porque interpretan que los ecos perpendiculares proceden de agua estancada. Pero, dada la orientación inclinada de los paneles solares, estos posibles efectos directos pueden no ser de interés primordial, indica el trabajo publicado en The Journal of Applied Ecology.

