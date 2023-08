https://sputniknews.lat/20230810/por-que-los-medicos-colombianos-eligen-estudiar-en-rusia-1141930221.html

¿Por qué los médicos colombianos eligen estudiar en Rusia?

Cada año la Universidad Estatal de Medicina de Tiumén (Rusia) acoge a estudiantes y médicos internos de Colombia. Ellos compartieron sus opiniones sobre Rusia... 10.08.2023, Sputnik Mundo

La Universidad Estatal de Medicina de Tiumén fue fundada en 1963 y hoy en día ocupa un lugar digno entre las universidades médicas de Rusia. Además, está integrada en la enseñanza superior y la ciencia médica internacionales y ocupa posiciones elevadas en las clasificaciones.Las actividades internacionales de la institución se llevan a cabo en programas de intercambio para estudiantes, posgraduados y miembros de la facultad, participación en proyectos educativos y de investigación internacional, organización y participación en conferencias y simposios, etc., algo que atrae a los alumnos extranjeros de todo el mundo, incluso de América Latina."Ahora 30 estudiantes y médicos internos de América Latina están estudiando en la universidad. En el nuevo año académico, el número de estudiantes extranjeros en la universidad casi se triplicará, aceptaremos más de 800 estudiantes extranjeros de primer año de 40 países. El atractivo de la universidad para los extranjeros está asociado con la relación óptima entre calidad y costo de la educación”, dijo Alexéi Efánov, director de Comunicaciones Externas y Relaciones Internacionales de la Universidad Estatal de Medicina de Tiumén.Agregó que los estudiantes se forman en modernos centros de simulación y laboratorios de la universidad, sobre la base de modernas clínicas y centros médicos, y la cantidad de programas educativos para médicos internos y estudiantes universitarios aumenta cada año.Actualmente, hay 57 programas para los médicos internos en la Universidad Estatal de Medicina de Tiumén, incluidas 7 nuevas especialidades lanzadas este año. Esto abre la oportunidad para que los médicos certificados de cualquier parte del mundo mejoren sus destrezas en la profesión.Carlos y Marco están estudiando el posgrado en la Universidad Estatal de Medicina de Tiumén con especialización en Terapia. Practican en clínicas y centros médicos líderes de la ciudad de Tiumén, incluido el hospital de la Agencia Federal de Medicina Biológica (FMBA de Rusia).También destacó a los grandes docentes de su facultad y el profesorado en Ciencias de la Salud, que "son fenomenales" y están prestos a solventar todas las dudas. En cuanto a la población, Carlos opinó que todos los rusos siempre están dispuestos a ayudar y son muy "cultos".Cabe mencionar que un aspecto más que le fascinó de este país es la seguridad, "poder caminar por sus hermosas calles sin peligro de robos".Otro médico interno colombiano que fue admitido en la universidad, Marco, eligió Rusia porque desde niño tuvo admiración por la cultura rusa. Además, en Tiumén estudió pediatría su colega y le indicó que la educación rusa es de buena calidad.Entre los aspectos más positivos también apuntó la seguridad, la calidad en los estudios y las buenas instalaciones para hacer prácticas médicas."Lo primero es que aprendí a hablar ruso, y tuve la oportunidad de dar a conocer mi cultura, adquirí experiencia a través de los casos clínicos que he visto en mis prácticas hospitalarias". Finalmente, ambos acordaron que en Rusia están las mujeres más bellas del mundo.Las cualidades profesionales, la diligencia, la determinación y la alta responsabilidad de Marco y Carlos fueron destacadas por colegas y curadores de Rusia. Dijeron que, junto con los médicos, los internos cumplen funciones e incluso trabajan como asistentes médicos.Entre los socios internacionales de la Universidad Estatal de Medicina de Tiumén se encuentran la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud (Colombia), instituciones educativas de China (la universidad de Xiangnan, el Instituto Profesional de Ciencia y Tecnología de Sichuan, Dongying Mingyang Overseas Study Service Co., Ltd), Bielorrusia, Kazajistán, Uzbekistán y Kirguistán, así como la Fundación Ruso-China para el Desarrollo de la Cultura y la Educación.

