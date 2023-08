https://sputniknews.lat/20230811/amlo-justifica-disminucion-de-acceso-a-salud-en-mexico-es-por-la-pregunta-que-se-hizo-a-la-gente-1142520781.html

AMLO justifica disminución de acceso a salud en México: "es por la pregunta que se hizo" a la gente

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, justificó la disminución de acceso a los servicios de salud en el país, señalando el dato presentado por... 11.08.2023, Sputnik Mundo

De acuerdo con el informe de la institución gubernamental, que muestra la situación del país en 2022, al menos 39,1% de los mexicanos, es decir, 50,4 millones carecen de oportunidades para ser atendidos en materia de salud. Esto es un cambio importante, ya que en 2018 solo 16,2% de población, que representa 20,1 millones de personas, no podía acceder a servicios de esta índole."En el caso de salud hay una disminución, pero tiene que ver con la pregunta que se hizo y con el hecho de que tenían apuntados a todos con credencial con el llamado Seguro Popular, que ni era seguro ni era popular. Como ya no están esas credenciales, la gente, cuando les preguntaron dijeron 'no tenemos seguro' porque ahora es atención médica gratuita y ya no se necesita ningún tipo de seguro, pero va a ir poco a poco entendiéndose", destacó en conferencia de prensa.El mandatario latinoamericano aprovechó para reiterar que, antes de finalizar su mandato en 2024, dejará un servicio de salud de calidad para México."Antes de que termine mi mandato vamos en un sistema de salud de los mejores del mundo. Se va a garantizar el derecho a la salud”, puntualizó.Otros datos del ConevalEn el informe del Coneval también se reveló que 5,1 millones de personas en México salieron de la pobreza entre 2018 y 2022.El año pasado, 36% de la población nacional, que es alrededor de 46,8 millones de personas, se encontraba en situación de pobreza.Sin embargo, aún hay algunas cosas por hacer. Por ejemplo, en el informe se expuso que en el mismo periodo evaluado, el porcentaje de personas que tenían dificultades para acceder a la seguridad social pasó de 53,5% a 50,2%.Esto "equivale en número de personas pasar de 66,2 a 64,7 millones en esta situación, respectivamente. Sigue siendo la carencia con mayor incidencia en pobreza", se lee en el documento.

