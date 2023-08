https://sputniknews.lat/20230811/biden-esta-en-un-callejon-sin-salida-por-los-cambios-en-el-precio-del-petroleo-1142376048.html

Biden "está en un callejón sin salida" por los cambios en el precio del petróleo

Estados Unidos tendrá grandes problemas con sus reservas estratégicas de petróleo, ya que el presidente Joe Biden no las rellenó a un precio relativamente... 11.08.2023, Sputnik Mundo

La Administración Biden pospone de nuevo la recarga de las reservas estratégicas de petróleo debido a las condiciones del mercado. La decisión fue tomada cuando los precios del petróleo superaron los 80 dólares por barril. Así Washington no hizo nada para reabastecer la reserva estratégica cuando los precios del petróleo estaban a 60 dólares por barril, comentó el periodista de Asharq Al-Awsat.Hay que tener en cuenta que los países de la OPEP+ no permitirán que los precios del petróleo se desplomen, indicó, especialmente en un contexto de recortes voluntarios y/o forzosos de la producción de millones de barriles diarios, ya que ello repercutiría negativamente en sus presupuestos. En sus palabras, es poco probable que los precios se mantengan bajos, ya que el mundo experimenta un aumento de la demanda y escasez de oferta.Aparte de las especulaciones sobre una recesión mundial, el mundo vive en una era pos-COVID. De ahí que se note la enorme demanda de combustible para el transporte terrestre y aéreo, ya que el sector turístico se está recuperando poco a poco.Por lo tanto, Estados Unidos ahora tendrá que aceptar comprar petróleo por al menos 80 dólares el barril, subrayó el periodista. En sus palabras, para el país norteamericano es importante aumentar la reserva estratégica de petróleo, porque es una herramienta para proteger a Washington de cualquier interrupción del suministro.La reserva estratégica de petróleo estadounidense se encuentra ahora en su nivel más bajo desde agosto de 1983 (347 millones de barriles), frente a los 594 millones de barriles de principios de 2022. La capacidad total de almacenamiento autorizada es de 714 millones de barriles. Estados Unidos necesitará años y una enorme inversión financiera para volver a llenar el depósito de crudo.Anteriormente, el Gobierno estadounidense llenaba las reservas por el precio medio de 29 dólares por barril. No obstante, hoy se trata de 80 dólares. Sobre todo, el autor señaló que Washington tendrá que gastar miles de millones para mantener las cavernas subterráneas de sal donde se guarda la reserva estratégica de petróleo. El periodista destacó que la Administración Biden no puede subsanar el problema, ya todo pasará a su sucesor, que tendrá que encontrar la manera de reducir el precio del oro negro. Supuso que para ello será necesario aumentar la producción de petróleo estadounidense o la demanda de la OPEP y Arabia Saudita.En sus palabras, para empeorar las cosas, los republicanos acusan a Biden de liberar 180 millones de barriles de petróleo de la reserva estratégica con el fin de obtener apoyo electoral haciendo bajar los precios de la gasolina. Agregó que la Administración Biden "está en un callejón sin salida" prometiendo "luchar contra el petróleo" e impedir que Estados Unidos aumente su producción.

