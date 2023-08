https://sputniknews.lat/20230811/cientificos-descubren-una-variante-genetica-que-parece-limitar-la-infeccion-por-vih-1142512656.html

Científicos descubren una variante genética que parece limitar la infección por VIH

2023-08-11T14:44+0000

Aunque se necesita más investigación para confirmar sus hallazgos, el descubrimiento es un gran paso adelante para la investigación del VIH, que durante mucho tiempo ha afectado a las poblaciones africanas.El descubrimiento, procedente de un análisis combinado de casi 3.900 individuos, también podría allanar el camino hacia el desarrollo de nuevos fármacos antivirales, tal y como han hecho en el pasado las variantes genéticas previamente identificadas.En la actualidad, el VIH afecta a unos 39 millones de personas en todo el mundo, aunque está claro que el virus no afecta a todas las personas de la misma manera. Pero aparte de las casualidades genéticas en un gen llamado CCR5, las demás variantes genéticas conocidas, que se cree que confieren cierta resistencia al VIH, no siempre han resistido el escrutinio cuando los científicos han intentado replicar los resultados.Además, los estudios genéticos se han realizado principalmente en poblaciones caucásicas de ascendencia europea, mientras que la mayoría de las infecciones se producen en África y afectan en su inmensa mayoría a personas de ascendencia africana.Más recientemente, los investigadores han empezado a estudiar las poblaciones africanas. En 2021 se descubrieron variantes genéticas en Botsuana que parecen aumentar la susceptibilidad de las personas a las infecciones por VIH o impulsar la progresión de la enfermedad.En este nuevo estudio sobre personas africanas que viven con el VIH-1 — el tipo más común del virus — los investigadores descubrieron lo contrario: un conjunto de 16 variantes genéticas que parece limitar la replicación del VIH.Las variantes se agrupaban en torno a un gen del cromosoma 1 denominado CHD1L. Una sustitución genética concreta que encabeza la lista de variantes asociadas a niveles bajos del virus en el periodo más crónico de la infección.Se trata de una buena noticia porque, este nivel también conocido como carga viral de referencia, es un indicador del riesgo de transmisión y de la probabilidad de progresión de la enfermedad en las infecciones crónicas por VIH.McLaren y sus colegas calculan que entre el 4% y el 13% de las personas de ascendencia africana son portadoras de la variante de mayor rango en CHD1L. Aunque los investigadores aún no saben cómo CHD1L controla la carga viral, están queriendo averiguarlo, debido a que podría dar lugar a nuevas opciones de tratamiento.Profundizando un poco más, los investigadores descubrieron que la replicación del VIH aumentaba si se desactivaba CHD1L en los macrófagos, un conocido reservorio del VIH-1. Sin embargo, no se observó ningún efecto en las células T, otro tipo de células inmunitarias en las que suele replicarse el VIH.A pesar de este prometedor descubrimiento, los investigadores son conscientes de que la resistencia genética al VIH implica probablemente una compleja interacción entre dos o más variantes genéticas, más que una peculiaridad excepcional. Tampoco está claro en qué medida la genética contribuye a la variabilidad de las infecciones por VIH.Los factores sistémicos y sociales, así como las desigualdades raciales y el acceso al tratamiento, también influyen en qué grupos tienen más probabilidades de ser diagnosticados de VIH, en la rapidez con la que el VIH evoluciona hacia el SIDA, o en si el virus se controla a niveles inferiores a los que puede transmitirse a otras personas.

