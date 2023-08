https://sputniknews.lat/20230811/congresista-republicano-biden-gasta-el-dinero-de-eeuu-en-matar-mas-gente-en-ucrania--1142494426.html

Congresista republicano: Biden gasta el dinero de EEUU en "matar más gente" en Ucrania

Congresista republicano: Biden gasta el dinero de EEUU en "matar más gente" en Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, gasta más en 'matar gente' en Ucrania más que en controlar problemas domésticos del país norteamericano como la... 11.08.2023, Sputnik Mundo

2023-08-11T03:41+0000

2023-08-11T03:41+0000

2023-08-11T03:41+0000

internacional

eeuu

ucrania

joe biden

política

📰 suministro de armas a ucrania

partido republicano (eeuu)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/08/01/1142145923_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_698665b14ec667e004ab8cff9c3b72c9.jpg

El legislador aseguró que el mandatario demócrata está más concentrado en entregar recursos a Kiev para "matar a más gente" que en invertir dichos recursos para mejorar la seguridad interna de Estados Unidos. Paul Gosar agregó que los fondos asignados al país europeo deberían gastarse en "financiar los esfuerzos de aplicación de la ley para combatir crímenes violentos y las drogas que destruyen ciudades a lo largo de Estados Unidos, o ayudando a la población sin casa, entre los que hay incontable número de veteranos que duermen en las calles".También hizo referencia a la investigación que vincula a la familia presidencial estadounidense con la compañía energética ucraniana Burisma, al señalar que el único interés que tiene el mandatario en el conflicto en Europa del Este "no es otro más que los millones de dólares en sobornos que los Biden reciben de Ucrania"."Me he opuesto consistentemente a que cualquier dólar de los contribuyentes se envíe a Ucrania y en esta ocasión no es diferente: el Congreso no debe autorizar ningún financiamiento a Ucrania. Necesitamos la paz, no la guerra", declaró Gosar en un comunicado.La declaración del legislador estadounidense coincide con una encuesta de CNN y SSRS en la que se expone que cerca del 71% de los republicanos está en contra de continuar con el financiamiento al Gobierno de Zelenski. Pese a ello, Biden solicitó al Congreso este 10 de agosto más recursos para Kiev por un total de 24.000 millones de dólares, de los cuales 13.100 millones se destinarán solo en asistencia militar.

https://sputniknews.lat/20230811/biden-destina-a-la-crisis-migratoria-una-quinta-parte-del-apoyo-militar-que-pidio-para-ucrania-1142483017.html

eeuu

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

eeuu, ucrania, joe biden, política, 📰 suministro de armas a ucrania, partido republicano (eeuu)