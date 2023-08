https://sputniknews.lat/20230811/el-asesinato-de-una-mujer-durante-intento-de-asalto-causa-indignacion-en-mexico--video-1142493021.html

El asesinato de una mujer durante intento de asalto causa indignación en México | Video

Milagros Monserrat fue acuchillada en varias ocasiones por un sujeto que intentó asaltarla en calles de la colonia Granada, en León, Guanajuato, en el centro... 11.08.2023, Sputnik Mundo

Este 10 de agosto, Monserrat salió a trabajar unas cuantas horas, pues por ser su cumpleaños número 38 planeaba festejar durante la tarde; sin embargo, un sujeto le arrebató la vida durante un intento de asalto. El video del atraco y del momento en que Monserrat fue atacada ha circulado en redes sociales generando un sentimiento de indignación entre la ciudadanía que clama justicia ante el hecho."¿Qué te doy? Pues si no traigo nada. Te lo juro que no traigo nada", se escucha decir a la mujer, quien con su brazo trata de contener al atacante armado con un cuchillo y que viste una playera amarrillo fosforescente y un pantalón de mezclilla. A pesar de las súplicas y gritos de Montserrat, el sujeto la ataca repetidas veces con el arma y corre para huir, mientras que la mujer sangra y se queda en el lugar donde fue apuñalada. En redes sociales el clamor de justicia se hizo presente y cientos de usuarios pidieron justicia para Montserrat."Estos actos delictivos deben castigarse y no se puede seguir normalizando la violencia", "Espero que las autoridades hagan justicia por Montserrat, estoy harta de este México inhumano", "Justicia para Montserrat y una introspección como país urgente", son algunos de los mensajes compartidos. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, tan solo en los primeros seis meses del año se han registrado 1.389 homicidios dolosos, siendo el mes de junio el más mortífero con 261 asesinatos. Aunque en un breve mensaje en Twitter la Secretaría de Seguridad de León indicó que el móvil del asalto estaba descartado, la familia de Montserrat aseveró en entrevista con un medio local que la mujer no tenía problemas con nadie, además destacaron que en el video ella asegura que no trae nada para entregar. "Fue un asalto y se escucha en el video que ella dice que no trae nada. Ni siquiera se llevaba el celular. Ella no tenía problemas con nadie", dijo para el medio AM Guadalupe Meza, hermana mayor de la víctima.

