"Nuestro deseo y objetivo es transformar a Brasil en una potencia aeroespacial"

"Nuestro deseo y objetivo es transformar a Brasil en una potencia aeroespacial"

El Ministerio de Defensa de Brasil firmó un acuerdo para abrir una unidad del Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) en la región Nordeste. 11.08.2023

El 5 de agosto, el ministro de Defensa, José Múcio, y el ministro de Educación, Camilo Santana, firmaron un Acuerdo de Cooperación Técnica para permitir la instalación de un campus avanzado del ITA en la región Nordeste del país, informó la Defensa brasileña.El Ministerio de Defensa, a través del Comando de Aeronáutica, va a formar un grupo de estudio con el Ministerio de Educación para evaluar las condiciones de instalación de una unidad avanzada de ITA en la región para 2025.Creado en 1950, el ITA ofrece programas de licenciatura y posgrado en áreas de ingeniería, especialmente aeroespacial. Graduados del instituto vinculados a la Fuerza Aérea Brasileña fueron responsables de la creación del primer avión nacional y responsables del éxito de la empresa Embraer.Para Carlos Eduardo Valle Rosa, doctor en geografía y coronel de la reserva de la Fuerza Aérea brasileña, la expansión del ITA al Nordeste es esencial para diversificar las actividades del sector aeronáutico nacional.En este contexto, la Fuerza Aérea podría utilizar la base de despliegue de Fortaleza para albergar a los alumnos del futuro ITA Nordeste. Las bases aéreas de despliegue son aquellas que no cuentan con un escuadrón permanente, pero que están equipadas para recibirlos en caso de necesidad. "La base de Fortaleza podría acoger este campus avanzado del ITA. Tiene espacio físico e instalaciones renovadas que pueden dedicarse a este nuevo propósito", dijo el coronel de la reserva. "Construir escuelas nunca es malo. El reto es mantenerlas".La región Nordeste sigue albergando dos centros de lanzamiento de cohetes: Barreira do Inferno, en Rio Grande do Norte, y la Base de Alcântara, en el estado de Maranhao."Barreira do Inferno realiza hoy actividades como seguimiento de satélites y pruebas de cohetes civiles y militares. Alcantara, que es la joya de la corona, tiene capacidad para lanzar grandes cohetes", dijo Valle Rosa.El Nordeste de Brasil no es sólo una región estratégica desde el punto de vista geopolítico, sino también desde el punto de vista económico, afirmó Volney Gouveia, profesor de Economía y Transporte Aéreo de la Universidad Municipal de Sao Caetano."La creación de un instituto tecnológico en el Nordeste de Brasil llega tarde, porque la región tiene mucho potencial". Según Gouveia, el efecto multiplicador que la instalación de una unidad avanzada del ITA podría tener en la economía local es significativo, generando un nuevo impulso en el proceso de industrialización de Brasil."Estamos pasando por un proceso de desindustrialización, que viene produciéndose desde los años 80 y se ha acentuado desde el Plan Real. Si, en los años 90, cerca del 25% del PIB brasileño era generado por la industria, hoy estamos, desgraciadamente, en sólo el 10%. El ITA tiene un poder natural para difundir conocimientos y tecnología a otros segmentos de la industria", explicó Gouveia.En el contexto del Nordeste, el estado de Ceará es el que tiene más posibilidades de acoger la nueva unidad del ITA. El estado se destacó por su capacidad de formar alumnos calificados para ser aprobados por el rígido proceso de selección de la institución vinculada a la Fuerza Aérea Brasileña (FAB)."Cerca del 40% de los que aprueban el examen nacional de ingreso al ITA provienen de Ceará, que cuenta con escuelas especializadas en la aprobación de candidatos para este instituto. Este resultado será un fuerte argumento a favor de la elección de Ceará como sede", afirmó el coronel Valle Rosa, de la reserva de la FAB.Volney está de acuerdo en que las inversiones de Ceará en educación pueden favorecer al Estado en la carrera para recibir un campus avanzado del ITA."Ceará ha presentado indicadores educativos sobresalientes, con alumnos que obtienen excelentes resultados en los exámenes nacionales. Esta es una ventaja comparativa de este estado, ya que el sector aeroespacial requiere un alto nivel de educación", afirmó Gouveia.Más allá de EmbraerEl ITA se asocia comúnmente con el desarrollo de Embraer, el tercer mayor fabricante mundial de aviones y líder en aeronaves comerciales de gama media. El primer avión de Embraer, el Bandeirantes, se creó gracias a la experiencia de ingenieros formados en el instituto vinculado a las Fuerzas Aéreas."El ITA está a la vanguardia del desarrollo tecnológico aeroespacial brasileño, no sólo en el área militar, sino también en la civil. (...) Hoy en Brasil predomina el segmento comercial: el 85% de toda la tecnología desarrollada está relacionada con aviones comerciales", afirmó Gouveia.Para competir con gigantes de la aviación como Boeing o Airbus, el sector necesita inversiones del Estado brasileño, opina el experto.A pesar de su éxito, el ITA es actualmente incapaz de satisfacer por sí solo la fuerte demanda de profesionales cualificados del sector aeroespacial."Tenemos un déficit muy grande de mano de obra cualificada en el sector aeroespacial brasileño en su conjunto y el ITA sólo tiene capacidad para 600 ó 700 estudiantes. Necesitamos ampliar la oferta, porque la demanda es enorme. (...) Nuestro deseo y objetivo es transformar Brasil en una potencia aeroespacial", concluyó Valle Rosa.Además de la lentitud en la formación de nuevo personal, los ingenieros brasileños ya formados por este instituto de excelencia están siendo contratados por empresas extranjeras, debilitando las operaciones de sus competidores nacionales."Boeing [empresa estadounidense] ha estado asediando a los ingenieros brasileños de la plantilla de Embraer, desmantelando las operaciones de la empresa", lamentó Gouveia.Para Valle Rosa, la expansión del ITA es esencial para que Brasil siga el ritmo de las grandes potencias en el desarrollo de la humanidad hacia el espacio exterior.

