Presidente polaco afirma que las pérdidas de Ucrania son un precio "barato" en la lucha contra Rusia

Presidente polaco afirma que las pérdidas de Ucrania son un precio "barato" en la lucha contra Rusia

El presidente polaco, Andrzej Duda, considera que las masivas pérdidas de Ucrania en las zonas de combate contra Rusia son un precio barato, ya que en el... 11.08.2023, Sputnik Mundo

"Es muy sencillo" porque ahora mismo Rusia "puede detenerse de forma barata, porque no están muriendo soldados estadounidenses", destacó el dirigente polaco, citado por The Washington Post. Agregó en este sentido que si no se pone fin al conflicto ahora, "habrá que pagar un precio muy alto".Duda también explicó por qué las Fuerzas Armadas de Ucrania son incapaces de romper la defensa rusa en la zona de combate.Según él, a pesar de todas las entregas de armas occidentales, las FFAA ucranianas siguen necesitando ayuda adicional para cambiar el equilibrio de fuerzas en el frente.Además, en palabras del alto funcionario, en la sociedad polaca "existe definitivamente un problema de fatiga" del conflicto, pero los polacos seguirán ayudando a Kiev. Polonia ha sido uno de los países más belicistas en contra de Moscú e incluso se ha mostrado dispuesto a que las fuerzas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), lideradas por Washington, desplieguen en su territorio armas nucleares estadounidenses, en respuesta al emplazamiento de armas nucleares tácticas rusas en Bielorrusia.El Kremlin, por su parte, envió notas de protesta a todos los países que suministran armas al Gobierno de Zelenski. El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, advirtió previamente que cualquier cargamento con armas para Ucrania se convertirá en un blanco legítimo para las Fuerzas Armadas rusas.

