Venezuela, más cerca de recuperar su oro retenido en Londres tras fallo favorable en Portugal

Venezuela, más cerca de recuperar su oro retenido en Londres tras fallo favorable en Portugal

La decisión judicial que obliga a Portugal a restituir a Venezuela 1.500 millones de dólares que se mantenían retenidos en un banco local abre las puertas a...

Producto de un fallo del Tribunal Civil Central de Lisboa, el Novo Banco portugués deberá devolver más de 1.352 millones de euros (aproximadamente 1.500 millones de dólares) que Venezuela consideraba que estaban "ilegalmente retenidos" en la institución financiera desde 2019, cuando las autoridades del banco entendieron que los fondos, propiedad del Estado venezolano, debían ser administrados por el opositor Juan Guaidó y no por el Gobierno legítimo en Caracas.Las cuentas estaban a nombre de varias entidades públicas venezolanas, como la petrolera PDVSA o el banco estatal Bandes, y según el Gobierno venezolano tenían como objetivo hacer frente a la compra de medicinas e insumos médicos en el exterior.En los últimos años, la Administración del presidente Nicolás Maduro había iniciado un litigio judicial para poder acceder a los fondos, remarcándolo a él como presidente legítimo del país y desconociendo como tal a Guaidó, que pretendía controlar el dinero.Para el legislador venezolano, si bien el fallo tiene jurisdicción exclusivamente en Portugal, alienta las perspectivas de que el Estado venezolano consiga resoluciones favorables en sus otros litigios pendientes.El legislador hace referencia al reclamo que Venezuela mantiene ante el Banco de Inglaterra (entidad financiera central del Reino Unido) por la retención de 32 toneladas de oro (con un valor estimado entre 1.800 y 2.000 millones de euros) que el Banco Central de Venezuela (BCV) había depositado allí. En 2022, el Tribunal Superior de Londres falló a favor de una junta del BCV designada por Guaidó.Romero consideró que el Gobierno de Maduro deberá insistir en su reclamo ante Londres, ya que el fallo portugués "es aplicable a todo el sistema europeo" y éste podría ejercer presión a Londres para acoger un nuevo recurso presentado por Venezuela, aunque Reino Unido ya no forme parte de la UE luego de consolidado el proceso conocido como Brexit. El asambleísta venezolano afirmó que, en paralelo, su país debería presentar un recurso en EEUU para recuperar los 4.000 millones de dólares surgidos de las utilidades de la filial de PDVSA Citgo. Además, añadió que Caracas también reclamará fondos venezolanos retenidos en bancos japoneses.En ese sentido, destacó la actitud "valiente" de la diplomacia venezolana al insistir ante diversos tribunales para recuperar el uso de sus activos en el exterior y que se cumpla el derecho internacional público.En contraposición, aseguró que el episodio evidencia "los problemas de la arquitectura del sistema mundial, tanto en su funcionamiento económico como diplomático". Según el parlamentario, las sanciones aplicadas contra Venezuela fueron "una jugada de amplio espectro destinada a generar una desestabilización" en el país en favor de la oposición.Romero remarcó que, al no conseguir un cambio de gobierno por vías democráticas, "se recurrió a la manipulación de la arquitectura del sistema mundial" para generar efectos diplomáticos, como los reconocimientos internacionales a la autoproclamación de Guaidó en 2019, o económicos, como sanciones o retención de activos.

