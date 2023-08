La guardia fronteriza polaca usa cañones de agua contra migrantes ilegales

https://sputniknews.lat/20230812/la-guardia-fronteriza-polaca-usa-canones-de-agua-contra-migrantes-ilegales-1142551958.html

VARSOVIA (Sputnik) — Los agentes fronterizos de Polonia utilizaron cañones de agua contra un grupo de 40 migrantes que intentaron cruzar en la noche del 11 al... 12.08.2023, Sputnik Mundo

Las tropas fronterizas de Polonia impidieron a los migrantes cruzar la frontera y "el grupo tuvo que retirarse a Bielorrusia". Además, especificaron que en total, "106 personas intentaron ingresar ilegalmente a Polonia, en particular, ciudadanos del Congo, Eritrea". La policía fronteriza agregó que, además de los Tajfun equipados con cañones de agua, cuenta con los vehículos especiales AMZ Tur y los automóviles Typhoon, y estos últimos, "ya se utilizaron durante el ataque de un gran grupo de extranjeros en noviembre de 2021". La situación en la frontera de Bielorrusia con Polonia, Letonia y Lituania se agravó en noviembre de 2021, después de congregarse ahí miles de migrantes, en su mayoría procedentes de Irak y otros países de Oriente Medio, con la esperanza de entrar en la Unión Europea. Lituania, Letonia y Polonia acusaron a Minsk de orquestar una crisis migratoria para desestabilizar a la UE en respuesta a las sanciones. Bielorrusia negó categóricamente su implicación en la organización de la afluencia de los migrantes indocumentados. El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, declaró que Minsk no se dedica a contener la afluencia de migrantes indocumentados por "no tener dinero ni fuerzas para eso", debido a las sanciones occidentales. Los guardias fronterizos bielorrusos en más de una ocasión denunciaron que sus homólogos europeos expulsan por la fuerza hacia Bielorrusia a los solicitantes de asilo.

