https://sputniknews.lat/20230813/ente-electoral-de-ecuador-no-recibe-propuesta-de-reemplazo-para-candidato-asesinado-1142576190.html

Ente electoral de Ecuador no recibe propuesta de reemplazo para candidato asesinado

Ente electoral de Ecuador no recibe propuesta de reemplazo para candidato asesinado

QUITO (Sputnik) — La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador, Diana Atamaint, informó que todavía no recibe la propuesta de reemplazo del... 13.08.2023, Sputnik Mundo

2023-08-13T17:51+0000

2023-08-13T17:51+0000

2023-08-13T17:51+0000

américa latina

ecuador

política

consejo nacional electoral (cne) de ecuador

elecciones

elecciones generales en ecuador (2023)

📰 asesinato de fernando villavicencio

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/02/05/1135429423_0:104:1040:689_1920x0_80_0_0_448e8baafb8df5b8d6b60f2886f8cf1d.jpg

Asesinato de candidato presidencial pone en vilo a Ecuador Asesinato de candidato presidencial pone en vilo a Ecuador

La titular del ente electoral ecuatoriano señaló que una vez que reciban el nombre de la persona que reemplazará al candidato Villavicencio, se pondrá en conocimiento a las organizaciones políticas para que estas a su vez puedan objetar y, posteriormente, si no se presentarán observaciones, corresponde al CNE su calificación. El 12 de agosto el Movimiento Construye anunció que presentará a Andrea González, inscrita como candidata a la Vicepresidencia por esa agrupación, como reemplazo de Villavicencio, quien fue ejecutado por sicarios al concluir un mitin electoral en el norte de Quito. El anuncio del nombre de González generó cuestionamientos incluso de Verónica Sarauz, viuda del fallecido candidato, quien señaló que la ley es clara debido a que las candidaturas inscritas son irrenunciables y, de anularse la votación, la muerte de Villavicencio habría sido en vano. Atamaint comentó que el CNE no puede opinar respecto a noticias o mensajes difundidos en las redes sociales, sino calificar o no la propuesta una vez que se presente oficialmente la solicitud de inscripción. Respecto al debate presidencial, previsto este domingo 13 de agosto, Atamaint señaló que la ley señala que solo podrán participar en este evento los candidatos a la Presidencia. "No da la opción a que participe la candidata o el candidato a vicepresidente o vicepresidenta de la República", aseveró. Indicó que la autoridad electoral garantizará la seguridad jurídica en igualdad de condiciones para todos los partidos políticos y los candidatos y que harán cumplir la Ley Orgánica Electoral o Código de la Democracia vigente. La campaña electoral en Ecuador se ha visto empañada por la violencia política, en particular por el crimen del candidato presidencial, de 59 años, quien proponía acabar con las mafias narcopolíticas. Más de 13 millones de electores están convocados a las urnas para elegir al nuevo binomio presidencial y a los 137 integrantes de la Asamblea Nacional (Parlamento unicameral) luego que el presidente Guillermo Lasso activara la "muerte cruzada" en medio de un juicio político en su contra. Las autoridades electas ejercerán sus cargos desde noviembre del presente año hasta mayo de 2025.

https://sputniknews.lat/20230726/ola-de-violencia-preocupa-a-candidatos-en-ecuador-durante-campana-electoral-1141940183.html

ecuador

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

ecuador, política, consejo nacional electoral (cne) de ecuador, elecciones, elecciones generales en ecuador (2023), 📰 asesinato de fernando villavicencio