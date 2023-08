https://sputniknews.lat/20230813/rusia-saca-nuevas-modificaciones-de-sus-drones-fpv-de-combate-ovod--video-1142553504.html

Rusia saca nuevas modificaciones de sus drones FPV de combate Ovod | Video

Rusia saca nuevas modificaciones de sus drones FPV de combate Ovod | Video

13.08.2023

La aeronave no tripulada rusa Ovod pertenece al tipo de drones First Person View (FPV), que significa 'visión en primera persona'. Los aparatos de estos modelos no solo proporcionan el manejo mediante el canal del sistema de radiocontrol, sino que también reciben imágenes de video a través de una vía adicional de video y radio en tiempo real. El Ovod contiene cierres para instalar y equipar munición fragmentaria de alto poder explosivo o munición de fragmentación. La capacidad de carga máxima es de cuatro kilogramos. El costo de la aeronave no tripulada se eleva a unos 400 dólares. El operador que controla un dron de este tipo puede ver la imagen de la cámara de vídeo mediante monitores, televisores o gafas de realidad virtual.En uno de los episodios de la aplicación del Ovod, la aeronave no tripulada apuntó con éxito a las posiciones enemigas a larga distancia. Esto se consiguió mediante la combinación del dron y el transpondedor, lo que aumentó considerablemente su alcance. Además, el aparato fue utilizado en ataques contra depósitos de municiones, blindajes y centros de control ucranianos.El jefe del equipo del proyecto, Andréi Ivanov, indicó que los desarrolladores del aparato están constantemente mejorándolo y modernizándolo. A pesar de la creación de la segunda versión de este dron, su primera versión sigue siendo la básica y seguirá utilizándose en las filas de las FFAA rusas.

