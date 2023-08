https://sputniknews.lat/20230813/tres-de-cada-4-democratas-estan-preocupados-por-el-desempeno-laboral-de-biden-a-los-80-anos-1142557831.html

Tres de cada 4 demócratas están "preocupados" por el desempeño laboral de Biden a los 80 años

Una amplia mayoría de votantes demócratas ha admitido estar preocupada por la capacidad del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para cumplir con sus... 13.08.2023, Sputnik Mundo

La encuesta exclusiva, realizada para la revista Newsweek por la firma Redfield & Wilton Strategies, reveló que el 75% de los votantes de Biden está "preocupado" por el hecho de que el presidente tiene 80 años.La división entre los 1.500 votantes probables consultados fue mayor sobre si su edad significaba que no debería buscar la reelección en 2024, con un total del 42% que dijo estar de acuerdo con la afirmación de que el político es "demasiado viejo" para buscar un segundo mandato.Solo el 14% de los encuestados dijo que no les preocupaba cómo la edad de Biden podría afectar su desempeño laboral, mientras que el 31% consideró que no estaba de acuerdo con que no deba postularse para la reelección.Este no se trata del primero sondeo reflejando la preocupación entre los votantes de la avanzada edad de Biden. De acuerdo a una encuesta de NBC News publicada en el mes de abril, el 70% de los estadounidenses no cree que el mandatario deba buscar un segundo mandato, con el 48% de entre ellos argumentando que su edad es el motivo por el cual creen que el demócrata no debe seguir en la Casa Blanca.Según reportes periodísticos, el presidente norteamericano se muestra susceptible a los comentarios por su avanzada edad. Si es reelegido, tendría 86 años cuando deje el cargo en 2029. Su más posible adversario en los comicios del 2024, el expresidente Donald Trump, tiene 77 años y tendría 82 al final de un potencial segundo mandato.Pese a los intentos de Biden de sacudirse los cuestionamientos por su edad, lo cierto es que el demócrata ha mostrado en los últimos años un comportamiento errático, confundiéndose de personas y lugares en declaraciones públicas, y cayéndose al suelo en reiteradas ocasiones. Estos incidentes, cada vez más habituales, han llevado a la prensa de su país a preguntarse si una persona tan mayor y en ese estado debería buscar su reelección para el cargo, que el demócrata anunció en abril, repitiendo fórmula con su actual vicemandataria, Kamala Harris.

