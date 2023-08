https://sputniknews.lat/20230814/bolsonaro-celebra-la-victoria-de-milei-para-que-argentina-salga-de-la-izquierda-1142638408.html

Bolsonaro celebra la victoria de Milei "para que Argentina salga de la izquierda"

Bolsonaro celebra la victoria de Milei "para que Argentina salga de la izquierda"

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El expresidente brasileño Jair Bolsonaro (2019-2022) celebró la victoria del candidato de extrema derecha Javier Milei en las... 14.08.2023, Sputnik Mundo

2023-08-14T17:28+0000

2023-08-14T17:28+0000

2023-08-14T17:28+0000

américa latina

política

javier milei

jair bolsonaro

argentina

brasil

elecciones generales en argentina (2023)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/06/16/1140839846_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b840cab719ea4bba5fdcd52d9b4b238d.jpg

Al ser cuestionado por la cadena de televisión, Bolsonaro afirmó que de momento no piensa participar en la campaña electoral argentina, pero no descartó hacerlo si considera que puede ayudar a la candidatura de Milei. En unos resultados que no habían sido anticipados, la agrupación de Milei se impuso en las elecciones por sobre las otras dos fuerzas tradicionales: el peronismo gobernante, con su coalición electoral Unión por la Patria (centroizquierda), y la principal alianza de la oposición hasta ahora, Juntos por el Cambio (centroderecha). Milei obtuvo el 30,2% de los votos; mientras tanto, la coalición con la que gobernó Mauricio Macri entre 2015 y 2019, que logró 28,2% de los respaldos electorales, consagró a la exministra de Seguridad de su gestión, Patricia Bullrich, como su candidata presidencial al vencer en la interna al jefe de Gobierno de la capital, Horacio Rodríguez Larreta. Con 27,2% de los sufragios, se resignó en el tercer puesto Unión por la Patria, que eligió al ministro de Economía, Sergio Massa, como su postulante a las elecciones generales del 22 de octubre, al ganar en una interna al dirigente social Juan Grabois.

https://sputniknews.lat/20230814/javier-milei-da-el-batacazo-en-argentina-y-relega-al-gobierno-y-a-la-centroderecha-1142585343.html

argentina

brasil

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

política, javier milei, jair bolsonaro, argentina, brasil, elecciones generales en argentina (2023)