Comunidad Andina destaca el papel de Bolivia como productor de alimentos

El ejecutivo hizo notar que en 2022 Bolivia exportó 2.300 millones de dólares a Colombia, Ecuador y Perú, los países del bloque andino, "que es el principal destino de las oleaginosas". Integrada por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, la CAN es un organismo internacional líder en integración en el continente Sudamericano, que trabaja por el mejoramiento de la calidad de vida de sus ciudadanos, de acuerdo con la descripción de su sitio web. Caicedo llegó a Santa Cruz de la Sierra para participar del XII Encuentro Empresarial Andino, que comenzará el martes 15 de agosto, y anunció que el evento de dos días reunirá a 90 empresas "compradoras y exportadoras". El secretario agregó que, después de los países de la CAN, China, India y Brasil son el destino de la exportación de alimentos bolivianos, en particular quinua, cereales y carne. El próximo 1 de septiembre Caicedo dejará el cargo, que asumirá el excanciller peruano Gonzalo Gutiérrez, por efecto de una decisión de los presidentes andinos. Durante el último decenio, este tipo de encuentros empresariales generaron un monto acumulado de oportunidades de negocio de 450 millones de dólares, con la participación activa de más de 3.000 empresas.

