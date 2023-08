https://sputniknews.lat/20230814/una-unidad-de-helicopteros-rusos-elimina-en-un-solo-ataque-ucraniano-cinco-blindados-occidentales-1142590970.html

Una unidad de helicópteros rusos elimina en un solo ataque ucraniano cinco blindados occidentales

Una unidad de helicópteros rusos elimina en un solo ataque ucraniano cinco blindados occidentales

Los últimos meses las FFAA de Ucrania intentan avanzar en las direcciones rusas al marco de la contraofensiva sin lograr lo planeado. El Ejército ruso no solo... 14.08.2023, Sputnik Mundo

"Recientemente, durante una dura ofensiva en la zona de Oréjov, en una sola operación lanzamos cinco de seis misiles en diez minutos. Fueron destruidos un tanque Leopard, dos vehículos de combate de infantería Bradley, vehículos blindados MaxxPro y un Kirpi turco", indicó a Sputnik el militar ruso con el apodo Samara.De acuerdo con el militar ruso, el enfrentamiento tuvo lugar, cuando su división estaba terminando su misión de patrulla en la zona designada y planeaba regresar a su base. Justo en aquel momento, los servicios rusos de inteligencia informaron que las FFAA de Ucrania estaban acumulando y preparando equipos para un ataque contra la localidad de Rabotino, en la zona de Oréjov. Todas unidades rusas que realizaban misiones de patrulla recibieron la orden de detener a las fuerzas ucranianas.Su división de aeronaves que repelió con éxito la ofensiva ucraniana incluía tres helicópteros de ataque rusos Ka-52, que han probado con creces la eficacia gracias a una óptica avanzada y una amplia gama de proyectiles aire-tierra. Además, el grupo fue compuesto por un helicóptero de ataque Mi-28N para tareas de respaldo y un helicóptero Mi-8 para las de búsqueda y rescate.No obstante, la división de Samara no era la única que estuvo involucrada en repeler el ataque. El militar no indicó la cantidad exacta, pero destacó que a lo largo del enfrentamiento las fuerzas rusas destruyeron decenas de tanques y otros vehículos blindados ucranianos.La localidad de Rabótino sigue una de las principales direcciones desde el inicio de la contraofensiva ucraniana. De acuerdo con el ministro de la Defensa de Rusia, Serguéi Shoigú, solo en el mes de julio durante los intentos de Kiev de avanzar en el frente, las FFAA de Ucrania sufrieron unas 21.000 bajas militares, de los cual 20.824 fueron efectivos y otros 2.227 fueron piezas de material bélico, incluso de fabricación extranjera.El 9 de junio, el presidente ruso, Vladímir Putin, comunicó a los periodistas que la tan anunciada contraofensiva ucraniana en la zona de la operación militar especial ya había comenzado. Al día siguiente, en respuesta a la declaración del mandatario ruso, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, declaró que las operaciones de contraofensiva ya estaban en marcha y no dio más precisiones. Sin embargo, desde el Ministerio de Defensa de Rusia estimaron que Ucrania no ha logrado sus objetivos en ninguna dirección.

