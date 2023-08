¿Cómo EEUU hirió las ambiciones de Francia en África Occidental tras el golpe en Níger?

https://sputniknews.lat/20230815/como-eeuu-hirio-las-ambiciones-de-francia-en-africa-occidental-tras-el-golpe-en-niger-1142661161.html

"Con semejantes aliados no necesitamos enemigos", subraya la publicación al agregar que Francia esperaba "exactamente lo contrario" de Estados Unidos. Mientras París apoya los preparativos de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Cedeao) para una eventual invasión a Níger, Washington se mostró partidario de una solución pacífica y dejó de exigir la restitución del expresidente nigerino Mohamed Bazoum.Según el periódico francés, EEUU pretende "mantener sus bases" en el país y en aras de ello está dispuesto a "poner marcha atrás en el proceso de retorno al orden constitucional".El experto explica que ahora Francia no es un socio prioritario para Estados Unidos, por lo que cabe esperar un agravamiento de la crisis en las relaciones franco-estadounidenses en un futuro próximo.El 7 de agosto, la alta diplomática estadounidense Victoria Nuland se reunió en Niamey con los golpistas de Níger. Cabe destacar que no se reunió con el expresidente ni el líder del poder golpista la recibió en audiencia privada. A pesar de que varios analistas consideraron un fracaso el viaje de Nuland, su visita en sí fue una viva ilustración del deseo de Estados Unidos de arrebatar a Francia la iniciativa en la resolución de los asuntos en África.Como demuestra la práctica, no es la primera vez que Washington y Londres ponen en peligro las relaciones con París. En 2021, el ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Yves Le Drian, calificó de "puñalada por la espalda" la decisión de Australia de anular el "contrato del siglo" con Francia para la construcción de submarinos en favor de la cooperación con Estados Unidos y el Reino Unido. La anulación del contrato supuso miles de millones de dólares de pérdidas para París. Las pérdidas de Francia debido a las nuevas normas comerciales de Estados Unidos que están acabando con el mercado de la UE, son aún mayores.Pero el golpe más duro para Francia es la pérdida de influencia en África. El país sigue intentando aplicar su propia política en el continente desde una posición de fuerza. Los expertos franceses señalan que pronto París tendrá que renunciar a sus ambiciones coloniales en África porque no puede resistir la presión de Estados Unidos.Por otra parte, en la última década Washington aumentó su presencia en Níger, que es una ubicación geográfica conveniente, ya que desde allí hay oportunidades para controlar la situación en la frontera con Libia, Nigeria, Chad, Malí y Sudán. Además, EEUU desplegó en el país una base de aviación no tripulada (la Base Aérea 201 de Níger), que entró en funcionamiento en 2019, por lo que perder el control de estas instalaciones no está entre los intereses de Estados Unidos.En opinión del experto, la competencia entre Washington y París por la influencia en la región se intensifica gradualmente."Francia tendrá que sucumbir finalmente ante EEUU. La creciente autoconciencia del sur global afecta sobre todo a los países que aún conservan ambiciones coloniales", concluyó Rahr.

