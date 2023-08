https://sputniknews.lat/20230815/volvio-a-crecer-la-inflacion-en-argentina-luego-de-la-derrota-electoral-del-peronismo-1142685619.html

Volvió a crecer la inflación en Argentina luego de la derrota electoral del peronismo

Volvió a crecer la inflación en Argentina luego de la derrota electoral del peronismo

Tras el cimbronazo de Javier Milei en las elecciones, el Gobierno devaluó un 22% el peso - el dólar oficial cotiza a $366,50- y subió la tasa de interés, lo... 15.08.2023, Sputnik Mundo

Este martes se reveló que en julio, la suba de precios fue del 6,3%, lo cual marca un quiebre en la tendencia a la baja de dos meses consecutivos.“Estos meses van a ser bastante convulsionados”, dijo a Cara o Ceca Federico Zirulnik, el economista jefe del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz.“Ya habíamos advertido que el acuerdo con el Fondo a nivel staff dejaba la puerta abierta a que el board no lo aprobara sin exigir medidas. Este acuerdo explica las medidas tomadas ahora, pero ni éstas ni las de la semana pasada, con el dolar agro o el impuesto a las importaciones, impactaron aún en precios”, agregó.Zirulnik dijo que será difícil para el Gobierno hacer frente a las presiones cambiarias de acá a diciembre [cuando asuma un nuevo presidente], dada la posibilidad de que el oficialismo no continúe.Sobre los salarios, habló de las diferencias entre los formales y los informales, siendo que en los primeros, “las paritarias vienen empatándole a la inflación pero el gran problema siguen siendo los informales, que están muy por debajo”.Nuevo presidente en ParaguaySantiago Peña, del Partido Colorado, asumió la presidencia después de haber ganado las elecciones del pasado 30 de abril con el 42% de los votos.En el acto de asunción estuvieron presentes varios mandatarios de América Latina como Alberto Fernandez de Argentina y Luiz Inácio Lula Da Silva de Brasil, el rey Felipe VI de España y el vicepresidente de Taiwán William Lai."Esperamos que traiga un manejo más eficiente del Estado y subsane las deficiencias del aparato estatal en el país, por el caracter tecnocrático de su equipo”, dijo a Cara o Ceca el politólogo Esteban Caballero.Además, se refirió a la presencia de Lai y las relaciones con Taiwán: “Se manejan en un doble carril: tener relaciones comerciales con China pero también fortalecer alianza con Taiwán, que ofrece asistencia técnica e inversión y ahora es más permeable a eso porque no quedan muchos países que los reconozcan”.

