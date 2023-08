https://sputniknews.lat/20230816/comerciar-con-empresas-ucranianas-no-es-bien-visto-en-reino-unido-impera-el-nerviosismo-1142715412.html

Comerciar con empresas ucranianas no es bien visto en Reino Unido: ¿impera el nerviosismo?

Los bancos británicos están cerrando a la fuerza cuentas de empresas del Reino Unido que comercian con compañías ucranianas debido a temores por posible... 16.08.2023, Sputnik Mundo

El medio dio a conocer una carta enviada al ministro británico del Tesoro, Andrew Griffith, en la que el copresidente de la Cámara de Comercio Británico-Ucraniana (BUCC), Bate Toms, afirma que las empresas británicas tienen cada vez más "miedo de comerciar con Ucrania desde el Reino Unido" debido al riesgo de ser desbancarizadas.En la carta, fechada el 26 de julio y enviada también al ministro de Comercio y Empresa del Reino Unido, Nusrat Ghani, se asegura que la BUCC ha recibido quejas de compañías a las que se han cerrado cuentas bancarias —o se han rechazado sus intentos de abrirlas— por sus transacciones con el país gobernado por Volodímir Zelenski.De acuerdo con el portal, los bancos británicos insisten en que deben cumplir sus obligaciones legales y reglamentarias, incluidas las relativas al cumplimiento de las sanciones occidentales contra Rusia, que comenzaron luego de que Moscú iniciara una operación militar especial en suelo ucraniano. "Las transacciones con regiones no controladas por el Gobierno ucraniano son complejas, argumentan los bancos, y pueden producirse retrasos mientras se completan las comprobaciones", afirma Toms. Toms, sin embargo, quiere que haya una revisión sobre cómo los bancos británicos están manejando las transacciones comerciales con Ucrania.Un segundo grupo empresarial con el que se puso en contacto Politico fue el Consejo Empresarial Británico-Ucraniano, que coincidió en que las instituciones financieras británicas estaban obstaculizando los lazos económicos entre ambas naciones.Las intervenciones de los bancos británicos "están teniendo un gran impacto en todos los que estamos haciendo todo lo posible para apoyar a Ucrania", dijo James Watkins, secretario del Consejo Empresarial Británico-Ucraniano y responsable de política de la Cámara de Comercio e Industria de Londres.¿Impera el nerviosismo?Un exportador de productos agrícolas que ha tenido dificultades para comerciar con Ucrania y otros países, comentó bajo condición de que están operando con un conjunto de normas más estrictas que cualquier otro país de Europa "simplemente por el nerviosismo de los bancos a la hora de apoyar negocios en los que estás generando ventas en el extranjero".El exportador, a cuyo caso se refiere la carta de Toms, comercia en más de 30 países y lleva más de una década vendiendo a Ucrania."Nos enfrentamos a pruebas cada vez más estrictas que, al parecer, no se imponen a nuestros competidores con sede en Europa, y no se basan estrictamente en las sanciones o restricciones del Gobierno del Reino Unido, sino más bien en la propia interpretación del riesgo por parte del sector bancario, que resulta impenetrable para el negocio", señaló.

