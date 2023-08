https://sputniknews.lat/20230816/los-paises-bajos-da-luz-verde-al-proyecto-de-almacenamiento-de-co2-en-el-puerto-de-roterdam-1142699801.html

Los Países Bajos da luz verde al proyecto de almacenamiento de CO2 en el puerto de Róterdam

Los Países Bajos da luz verde al proyecto de almacenamiento de CO2 en el puerto de Róterdam

LA HAYA (Sputnik) — El Consejo de Estado de Países Bajos informó que ha aprobado la realización en el país del proyecto Porthos de captura y almacenamiento de... 16.08.2023

En contra de ese proyecto se pronunció la organización ecologista Mobilisation for the Environment (MOB), al afirmar que las obras de construcción provocarían emisiones de nitrógeno, lo que puede hacer daño al entorno. El Consejo de Estado de Países Bajos reconoció que Porthos podría provocar un aumento de emisiones de nitrógeno, pero llegó a la conclusión de que serían de carácter provisional y limitado y no tendrían serias consecuencias para reservas naturales de Róterdam como las dunas situadas en torno al puerto. Porthos es un importante proyecto ecológico de Países Bajos, con su ayuda se planea captar cerca de 37 megatones de CO2 y almacenarlos en un yacimiento de gas vacío situado bajo el mar del Norte. El Gobierno de Países bajo ha asignado 2.000 millones de euros para su realización.

