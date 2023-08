https://sputniknews.lat/20230816/los-traumas-psicologicos-de-los-soldados-ucranianos-rebasarian-al-gobierno-de-zelenski-1142692133.html

Los traumas psicológicos de los soldados ucranianos rebasarían al Gobierno de Zelenski

Los traumas psicológicos de los soldados ucranianos rebasarían al Gobierno de Zelenski

Cada vez más soldados ucranianos requieren de atención a su salud mental por las graves afectaciones que han sufrido durante el conflicto ucraniano. Sin... 16.08.2023, Sputnik Mundo

2023-08-16T04:51+0000

2023-08-16T04:51+0000

2023-08-16T04:51+0000

defensa

ucrania

eeuu

sociedad

🛡️ zonas de conflicto

otan

🛡️ fuerzas armadas

📰 suministro de armas a ucrania

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/02/05/1135422416_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d1f87c985986747678c28995440789b0.jpg

El artículo cita, por ejemplo, el caso de Vladyslav Ruziev, un sargento ucraniano de 28 años, quien tiene pesadillas recurrentes sobre su experiencia de estar inmovilizado con su unidad el invierno pasado, sin poder hacer nada contra la constante artillería rusa, el frío glacial y los compañeros a los que vio perder brazos y piernas.Otro caso citado en el reportaje es el de Andriy Remezov, quien peleó en 2014 contra las fuerzas rusas, regresó a casa y se volvió adicto a las drogas y al alcohol. "Incluso pensé en suicidarme", contó Remezov, de 34 años, al diario neoyorquino."El sistema de salud mental ucraniano solo puede atender una pequeña parte de las necesidades", afirmó Remezov al periódico. Según el artículo, la mayoría de los soldados cometen el error de intentar sobreponerse por su cuenta, como hizo él una vez.A pesar de que las consecuencias psiquiátricas y psicológicas afectan ya a los militares ucranianos, Estados Unidos y sus aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) siguen enviando armamento a Ucrania en cada vez mayor cantidad y capacidad, un hecho que Moscú y otros países han criticado por ser un aliciente de las tensiones. De acuerdo con The New York Times, un "puñado" de centros de Ucrania tratan los traumas mentales con psicoterapia tradicional y tratamientos alternativos como estimulación eléctrica, tiempo con animales, yoga, terapia acuática y otros.Uno de estos centros es el hospital Lisova Polyana, cercano a Kiev, donde los terapeutas utilizan la "terapia biosugestiva", una mezcla de charla, música y toques en la cabeza, el pecho, los hombros y los brazos. Incluso emplean la terapia de cortar el cabello a un peluquero: un encuentro seguro con un extraño, que da una sensación de rutina y cuidado, según el reportaje. El hospital trata a soldados con daños psicológicos y heridas físicas, incluidas lesiones cerebrales como conmociones cerebrales.Según otro artículo de este periódico estadounidense, el Ejército de Kiev ha perdido hasta 150.000 hombres entre muertos y heridos desde el inicio de la operación militar especial de Rusia en febrero de 2022.El 4 de junio, las Fuerzas Armadas ucranianas lanzaron una ofensiva en cinco sectores de la dirección sur de Donetsk y no lograron sus objetivos, según el Ministerio de Defensa ruso.Dos meses después, el 4 de agosto, el mismo Ministerio señaló que Ucrania había perdido más de 43.000 soldados y más de 4.900 armas desde el comienzo de la contraofensiva, entre junio y julio.

https://sputniknews.lat/20230815/resultados-de-la-operacion-militar-especial-de-las-ffaa-rusas-en-ucrania-1122280837.html

https://sputniknews.lat/20230815/el-ministro-de-defensa-rusa-asegura-que-el-potencial-militar-de-ucrania-esta-casi-agotado-1142659147.html

ucrania

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

ucrania, eeuu, sociedad, 🛡️ zonas de conflicto, otan, 🛡️ fuerzas armadas, 📰 suministro de armas a ucrania