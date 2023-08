https://sputniknews.lat/20230817/eurodiputado-frances-explica-por-que-no-hay-necesidad-de-un-nuevo-referendo-en-crimea-1142755128.html

Eurodiputado francés explica por qué no hay necesidad de un nuevo referendo en Crimea

El eurodiputado francés Thierry Mariani comentó las declaraciones del expresidente francés Nicolas Sarkozy sobre Crimea en una entrevista con Sputnik. Sugirió... 17.08.2023, Sputnik Mundo

Thierry Mariani puso el ejemplo de los territorios franceses de Córcega o Alsacia y Lorena, donde no tiene sentido celebrar referendos sobre su afiliación territorial a Francia, ya que existen vínculos históricos evidentes. Lo mismo ocurre entre Crimea y Rusia, subrayó el diputado.De acuerdo con el parlamentario, los europeos se dan cuenta de que Ucrania no ganará y que la Unión Europea depende de la política exterior estadounidense.El expresidente francés abogó por celebrar otro referendo en la península, pero bajo el control de "observadores internacionales". Según Nicolas Sarkozy, es necesario "consolidar la situación actual" y mostrar al mundo que Crimea volvió a Rusia por voluntad popular. El expresidente francés también sugirió organizar referendos similares en las nuevas regiones de Rusia para cerrar definitivamente la cuestión de su "retorno" a Ucrania.El representante de la comisión de Crimea para las relaciones interétnicas, Zaur Smirnov, resaltó que la proclamación del político francés sobre la pertenencia rusa de la península habla por sí misma de la legitimidad del referendo celebrado en 2014. Subrayó que los residentes de Crimea no necesitaban una votación adicional.La península de Crimea se reincorporó a Rusia tras celebrar en marzo de 2014 un referendo en el que la mayoría de los votantes –más del 96%– avaló esa opción, en respuesta al cambio violento de Gobierno en Kiev.

