"Inhabilitados para el combate": mercenarios de EEUU hablan sobre la contraofensiva ucraniana

"Inhabilitados para el combate": mercenarios de EEUU hablan sobre la contraofensiva ucraniana

Dos mercenarios estadounidenses contratados por las Fuerzas Armadas de Ucrania hablaron con la cadena ABC News sobre lo mal que va la contraofensiva de Kiev, a... 18.08.2023, Sputnik Mundo

Uno de los exsoldados entrevistados —que su identifica a sí mismo como Tango— aseguró que la unidad que él comandó en la región de Donetsk sufrió notables pérdidas, con alrededor de "85% de bajas". También dijo que dos de sus compañeros fallecieron durante una emboscada de las tropas rusas. Según él, el 40% de su equipo tuvo lesiones tan graves que quedó "inhabilitada para el combate", luego de tres meses de que el Ejército de Kiev intentara varias veces empujar a las fuerzas rusas, sin éxito. La segunda fuente consultada —que se hace llamar Goldfish— reconoce que las líneas de las tropas rusas llevan a cabo una "resistencia muy organizada" que les impide avanzar tramos sustanciales. Entre las propias filas ucranianas el descontento también es palpable, según ABC News. Un soldado de ese país que pidió el anonimato criticó las decisiones tomadas por sus altos mandos y acusó desorganización entre las tropas. Este mismo militar sostiene que el 80% de su batallón resultó herido desde que la contraofensiva comenzó en junio pasado. Un reportaje realizado por el diario The Washington Post señaló el 17 de agosto que el Ejército de Volodímir Zelenski tiene como objetivo principal llegar a la ciudad de Melitópol, algo que resultará sumamente complicado, según altos funcionarios de Washington. Desde hace semanas, la prensa del país norteamericano difunde noticias en las que supuestamente crecen el recelo, las dudas y el descontento entre los aliados occidentales, que ven un pobre desempeño de las fuerzas ucranianas. Y es que uno de los problemas principales a los que se enfrenta las tropas de Kiev es a la falta de preparación para utilizar carros de combate, blindados y otros equipos proveídos por Estados Unidos y la OTAN. Uno de los soldados ucranianos dijo que los vehículos Bradley, por ejemplo, no se estaban utilizando de forma eficaz: "Parece que se les ha enseñado a usarlos, pero no a emplearlos correctamente en un sentido táctico [en el campo de batalla]".

