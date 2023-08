https://sputniknews.lat/20230818/las-fuerzas-rusas-derriban-un-dron-que-sobrevolaba-moscu-1142771762.html

Las fuerzas rusas derriban un dron que sobrevolaba Moscú

Las fuerzas rusas derriban un dron que sobrevolaba Moscú

Las fuerzas de defensa antiaérea de Rusia impidieron un nuevo ataque con drones este 18 de agosto en la ciudad de Moscú, sin que se registraran víctimas... 18.08.2023, Sputnik Mundo

El Ministerio de Defensa de Rusia precisó que el intento de agresión tuvo lugar alrededor de las cuatro de la madrugada.Ante las defensas de la nación euroasiática, el dron cambió su trayectoria y cayó sobre un edificio no residencial. Los restos del vehículo aéreo no tripulado cayeron en la zona del Expocentre y "no causaron daños significativos al edificio", según Sobianin. Los servicios de emergencia de la ciudad ya están trabajando en el sitio, agregó el alcalde. Más temprano, en la noche del 17 de agosto, buques de guerra rusos destruyeron un dron marino enviado por Kiev para provocar daños a una embarcación de la Flota del Mar Negro, a 237 kilómetros al suroeste de Sebastopol, de acuerdo con el Ministerio de Defensa.

