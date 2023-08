https://sputniknews.lat/20230818/mas-de-1000-personas-permanecen-desaparecidas-tras-incendios-en-hawai--video-1142769237.html

Más de 1.000 personas permanecen desaparecidas tras incendios en Hawái

Más de 1.000 personas permanecen desaparecidas tras incendios en Hawái | Video

Más de 1.000 personas permanecen desaparecidas tras los fuertes incendios forestales que golpearon la isla de Maui, en Hawái, una de las peores tragedias... 18.08.2023, Sputnik Mundo

Hasta el momento, la cifra de fallecidos asciende a 111, aunque este dato podría cambiar conforme avancen los trabajos en las zonas siniestradas, según información de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias del país norteamericano. En total, hay más de 2.200 estructuras dañadas (86% eran residencias), principalmente en la zona de Lahaina, donde se estima que se quemaron alrededor de 879 hectáreas. Según el último reporte del condado de Maui, el único incendio que está totalmente controlado (lo que no implica que está extinto) es el de la zona Pulehu y Kihei. En lugares como Olinda, Kula y Lahaina los porcentajes son de 85%, 80% y 89%, respectivamente.De acuerdo con la Administración de Fuego de Estados Unidos, los incendios forestales de Maui son los más mortíferos que se hayan registrado en los últimos 100 años.Aunque no se han establecido las causas exactas que provocaron las llamas, avivadas por los vientos huracanados, las autoridades locales apuntan a la empresa Hawaiin Electric Industries como la probable responsable.Medios como CNN señalan que, desde hace años, se presionó a la compañía para generar protocolos que evitaran algún tipo de incendio forestal; sin embargo, entre 2019 y 2022, la firma solo invirtió 245.000 dólares para ello.Incluso se acusa que la empresa no apagó sus principales líneas de corriente cuando los fuertes vientos generaron condiciones peligrosas de fuego.

