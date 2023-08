https://sputniknews.lat/20230819/que-hay-detras-del-acercamiento-entre-gabriel-boric-y-sebastian-pinera-en-chile-1142821643.html

¿Qué hay detrás del acercamiento entre Gabriel Boric y Sebastián Piñera en Chile?

El 14 de agosto, el Boric y Piñera viajaron juntos a la toma de mando de Santiago Peña como presidente de Paraguay. Durante el viaje, el mandatario chileno y... 19.08.2023, Sputnik Mundo

Al aterrizar en la capital paraguaya para la asunción de Peña —que tuvo lugar al día siguiente—, el presidente Gabriel Boric habló con la prensa y señaló que sostuvo con el exmandatario Sebastián Piñera (2010-2014, 2018-2022) "una interesante conversación sobre temas atingentes a Chile, con visión de Estado, temas que le preocupan a nuestro país"."Hablamos sobre cómo podemos colaborar y trabajar juntos para destrabar el momento político en torno a reformas importantes para los chilenos, en particular el sistema previsional, pacto fiscal y el clima político", agregó el actual mandatario.Finalmente, Boric señaló que "estas instancias contribuyen a mejorar el diálogo, mejorar el clima". Asimismo, sostuvo que espera "no haya más excusas para que todos nos sentemos a la mesa y logremos un acuerdo por el bien de Chile".Para Raúl Burgos, director ejecutivo del Observatorio Historia y Política de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) y especialista en historia política chilena, el viaje tiene una doble función: una señal política y un nexo con la oposición.El académico explicó que el viaje es una señal hacia el mundo político y la ciudadanía, especialmente considerando que el propio Boric fue muy crítico, en su momento, de la gestión de su antecesor durante su segundo período como jefe de Estado.En el 2021, en uno de los debates televisados de los candidatos que aspiraban a llegar a La Moneda, el entonces diputado Gabriel Boric advirtió a Sebastián Piñera que sería perseguido penalmente por las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante las protestas del estallido social que comenzó el 18 de octubre de 2019.Tras la explosión social y la ingobernabilidad que sacudió al país, Piñera militarizó varias regiones de Chile y la represión dejó muertos y mutilados. Fueron cuatro los organismos internacionales de derechos humanos que recorrieron Chile durante el estallido y elaboraron informes donde quedó en evidencia la magnitud de las violaciones cometidas por los agentes del Estado."Los vamos a perseguir internacionalmente, señor Piñera, está avisado", fueron las palabras utilizadas por Boric el 23 de junio de 2021.El apoyo de PiñeraDe acuerdo con Burgos, el encuentro del "tiene un propósito político bien definido que consiste en aprovechar la instancia para acercar posiciones entre el Gobierno y los sectores de oposición que respaldaron a Piñera durante su Gobierno".El analista considera que el Ejecutivo chileno observa en Piñera a un líder natural de su sector, alguien que mantiene una influencia por su trayectoria y que puede ayudar a encauzar algunas conversaciones con la derecha tradicional, representada por la coalición política Chile Vamos, "para avanzar en la discusión de las reformas del Gobierno que requieren el respaldo de sectores de la oposición".De esta manera, el diálogo "permite avanzar en la agenda legislativa", consideró Burgos.Sin ir más lejos, mientras Boric iba rumbo a Paraguay junto a Piñera, la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, informó que el Ejecutivo se reuniría con la oposición, lo que finalmente ocurrió el 17 de agosto.El encuentro, que se prolongó por casi tres horas en el Palacio de Gobierno, estuvo encabezado por el presidente chileno y los representantes de los partidos de Chile Vamos, con el objetivo de avanzar en la búsqueda de acuerdos en materia de reforma de pensiones y pacto fiscal, políticas que requieren del diálogo político para concretarse."A propósito del ánimo de seguir conversando y dialogando en los próximos días vamos a postergar el ingreso de esas indicaciones [a la reforma de pensiones], pero insisto esta conversación no será solo con los partidos de Chile Vamos, sino que también con otros partidos que han estado permanentemente dialogando con el Ejecutivo", afirmó Camila Vallejo, vocera de Gobierno, tras el encuentro.Durante la jornada de este 18 de agosto, en una actividad con dirigentes sociales del norte de Santiago, Gabriel Boric valoró el encuentro con Chile Vamos: "Abrimos un pequeño caminito después de muchos dimes y diretes y mucha tensión".El mandatario agregó: "Chile no nos quiere ver seguir peleando. Nos quiere ver trabajando y llegando a acuerdos para mejorar calidad de vida a nuestro pueblo".

