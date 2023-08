https://sputniknews.lat/20230820/la-magistrada-electoral-de-guatemala-anuncia-que-deja-su-cargo-durante-jornada-de-elecciones-1142853840.html

La magistrada electoral de Guatemala anuncia que deja su cargo durante jornada de elecciones

La magistrada electoral de Guatemala anuncia que deja su cargo durante jornada de elecciones

CIUDAD DE GUATEMALA (Sputnik) — La magistrada del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Guatemala, Blanca Alfaro, adelantó en el marco de la segunda vuelta de...

"En las últimas semanas, hemos tenido días y momentos difíciles que no nos representan, sostengo que los guatemaltecos somos gente que ama a la gente y la respeta", expresó la jueza tras participar en la ceremonia de apertura de los comicios en el parque Erick Barrondo de esta capital. "No había visto yo elecciones tan complicadas, con tanta polarización y también, por qué no decirlo, nosotros los que devenimos de organizaciones políticas, también hay lastimaduras, hay heridas", remarcó Alfaro, con una trayectoria de 21 años. "Estamos confrontados y eso no es bueno en una democracia", advirtió, en abierta referencia a las maniobras realizadas contra su entidad y el partido Movimiento Semilla por parte del Ministerio Público. Alfaro denunció el 19 de agosto haber recibido amenazas, lo que se intensificó en los últimos tres meses y se agravó en días recientes. La magistrada aparecía como la principal figura para sustituir en el cargo en el próximo período a la presidenta del TSE, Irma Palencia. En medio de tal situación, cerca de 9,4 millones de guatemaltecos están empadronados para elegir el 20 de agosto a presidente y vicepresidente de la República; además, cinco municipios repetirán su elección de alcaldes, síndicos y concejales por incidentes ocurridos el 25 de junio pasado. El ganador del balotaje presidencial entre Bernardo Arévalo, representante de Semilla, y Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza, asumiría el gobierno el 14 de enero de 2024, por cuatro años.

