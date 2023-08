https://sputniknews.lat/20230821/a-diferencia-de-occidente-los-brics-no-ven-la-escena-mundial-como-un-juego-de-suma-cero-1142878666.html

En comparación con Occidente, el BRICS "no cree que la geopolítica sea un juego de suma cero" en el que el desarrollo económico o la seguridad de unos Estados se convierte en una amenaza para otros, afirmó la profesora jubilada y decana de la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad Jawaharlal Nehru de Nueva Delhi, Anuradha Chenoy."Los BRICS no se posicionan contra Occidente sino que, por el contrario, apoyan un sistema multipolar que fomente la coexistencia de diferentes ideas, sistemas e instituciones. Occidente tiene alianzas militares exclusivas que desarrollan narrativas contra cualquier "otro" que perciban como una amenaza. Los BRICS no tienen esa agenda", profundizó.En este contexto, la analista se hizo eco de las recientes afirmaciones del ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, acerca de que que el BRICS no aspira a convertirse en un nuevo "hegemón colectivo".Según ella, el organismo defiende los principios de soberanía, multipolaridad, no intervención y la oposición a medidas económicas coercitivas para facilitar el comercio y el desarrollo, y garantizar la seguridad. "Estos principios básicos cuentan con el apoyo de gran parte del sur global, y Occidente se opone claramente a varios de ellos", resaltó Chenoy.A la luz de que ya más de 20 países expresaron su deseo de unirse al BRICS, el bloque tendrá que desarrollar un mecanismo de esta inclusión, porque todavía no tiene ninguna secretaría permanente, considera la académica. "La expansión del BRICS contribuirá a la multipolaridad, pero es necesario establecer mecanismos de conversación", opinó.Actitud hacia la desdolarizaciónChenoy declaró que el BRICS no tiene un enfoque negativo y nunca ha hablado de la desdolarización, pero para el bloque este fenómeno tiene más que ver con la promoción de los intereses nacionales de sus miembros que con un intento de oponerse a EEUU."Los BRICS fomentan el comercio en monedas nacionales y la creación de una reserva contingente en sus monedas nacionales. Los BRICS crearon el Nuevo Banco de Desarrollo, que concede préstamos en las monedas nacionales en un determinado porcentaje", indicó la experta, calificándolo de un pequeño paso. Agregó también que muchos países de la asociación comercian entre sí y con otros en sus monedas nacionales, y "esta tendencia va en aumento"."Pero a medida que se realicen más y más intercambios comerciales fuera de la zona del dólar, aumentarán las monedas alternativas, porque el dólar podría perder el tipo de dominio que tiene actualmente. Un sistema monetario mundial multidivisa coincide con el sistema de multipolaridad", concluyó Chenoy.

