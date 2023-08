https://sputniknews.lat/20230821/el-presidente-de-la-rfef-pide-disculpas-por-besar-a-una-futbolista-espanola-1142888430.html

El presidente de la RFEF pide disculpas por besar a una futbolista española

El presidente de la RFEF pide disculpas por besar a una futbolista española

MOSCÚ (Sputnik) — El presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, pidió disculpas públicas por su beso a la futbolista Jenni Hermoso... 21.08.2023, Sputnik Mundo

"Hay un hecho que tengo que lamentar y es todo lo que ha ocurrido entre una jugadora y yo, con una magnífica relación entre ambos, al igual que con otras, y donde, pues seguramente, me he equivocado. (...) Si hay gente que se ha sentido por esto dañada, tengo que disculparme, no queda otra", afirmó Rubiales en un vídeo publicado por el diario Marca. El jefe de la RFEF agregó que todo ocurrió "de manera muy espontánea, sin mala fe por ninguna de las dos partes". Además, Rubiales señaló que debe aprender de esto y entender que cuando uno es presidente de una institución tan importante, hay que tener más cuidado en las ceremonias públicas. El 20 de agosto España ganó su primer Mundial femenino de fútbol tras ganar a Inglaterra 1-0. Durante la entrega de medallas, Rubiales, feliz por el triunfo de la selección, abrazó y besó en la boca a la futbolista Jennifer Hermoso. Muchos periodistas y aficionados criticaron a Rubiales y calificaron su comportamiento de inaceptable. El ministro español de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, le exigió una disculpa.

