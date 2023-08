https://sputniknews.lat/20230821/guatemala-va-a-continuar-la-trifulca-juridica-a-pesar-del-nuevo-presidente--1142899444.html

Guatemala: "Va a continuar la trifulca jurídica, a pesar del nuevo presidente”

Guatemala: "Va a continuar la trifulca jurídica, a pesar del nuevo presidente”

Con un Congreso sin mayorías y fragmentado, el progresista Bernardo Arévalo (Movimiento Semilla) asumirá la presidencia del país centroamericano el 24 de enero.

La victoria del sociólogo progresista Bernardo Arévalo en la segunda vuelta de las presidenciales de Guatemala, bajo la premisa de luchar contra la corrupción, abre un nuevo escenario en el país centroamericano, marcado por altos niveles de judicialización.Perteneciente al Movimiento Semilla, el mandatario electo venció este domingo 20 de agosto, en segunda vuelta, a la candidata Sandra Torres (Unidad Nacional de la Esperanza, UNE) con el 58% de los votos, frente al 37,2% de la exprimera dama."Si Arévalo asume no va a tener la etapa de la luna de miel porque, por un lado, hay situaciones convulsas que no van a dejar mayor tiempo. Va a estar bastante concentrado en cómo defenderse y hacer frente a estos enemigos de la bandera de la lucha contra la corrupción en el país", dijo a Telescopio el antropólogo Itzamná Ollantay, teólogo y analista político guatemalteco."No lo tendrá fácil con la embajada de EEUU que tampoco le permitirá hacer cambios profundos para ganar la confianza de la población y el pueblo organizado en los territorios en resistencia. Está solo, no tiene estructura partidaria tampoco. Ha presentado poco más de 50 candidatos de los 300 municipios", agregó.Durante las últimas semanas, la Fiscalía acusó al partido de Arévalo de un supuesto caso de firmas falsas en su proceso de creación en 2018.El fiscal a cargo, Rafael Curruchiche, dijo este jueves 17 que podría emitir órdenes de captura y peticiones de antejuicio contra cuadros del partido Semilla."Va a continuar la trifulca jurídica que se ha instalado después de la salida de la CICIG (Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala)", acotó.Bernardo Arévalo, que será investido el próximo 14 de enero, nació en Uruguay durante el exilio de su padre Juan José Arévalo, primer presidente popularmente electo en Guatemala tras la Revolución de 1944.La vicepresidenta electa, es la docente y científica Karin Herrera, quien garantizó en su discurso trás la victoria, que los derechos como ciudadanos serán promovidos y protegidos por el nuevo Gobierno en Guatemala.En Uruguay Telescopio se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y miércoles a las 19 horas, y los sábados a las 12 horas. En Argentina, por Radio Del Plata (AM1030) los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

